Maria Clara Spinelli: Renée terá marido mau-caráter em Elas por Elas

Com o final de Amor Perfeito, a faixa das 18h agora dá as boas vindas para Elas por Elas, remake de um sucesso dos anos 80. Com história centrada em sete amigas que se reencontram após 25 anos, uma dessas protagonistas será Reneé, interpretada por Maria Clara Spinelli, de 48 anos. A personagem ganhou várias mudanças em relação a versão original, incluindo um marido sem vergonha que a deixa sem nada.

O que acontece com a Reneé em Elas por Elas?

Reneé é uma mulher trans na novela Elas por Elas. Embora tenha passado por preconceitos durante sua vida, ela teve apoio em casa para fazer sua transição de gênero e pôde contar com o amor da mãe. O mesmo acontece com sua vida amorosa, que parece até um sonho, mas não por muito tempo.

No encontro de 25 anos das amigas de adolescência, Reneé dá alguns detalhes de sua vida, mostra que está feliz e casada com Wagner (César Mello), com quem administra uma padaria em Niterói, e tem dois enteados, Vic (Bia Santana) e Tony (Richard Abelha), para quem é uma mãe e tanto. Porém, depois de rever as antigas amigas, a vida de Reneé sofre um grande baque e se transforma de maneira totalmente inesperada.

O casamento que até então parecia perfeito acaba em ruínas por causa de Wagner, que parecia amar a esposa e os herdeiros, mas desaparece de um dia para o outro, larga os filhos para trás e leva todo o dinheiro da família. Com isso, Reneé tem um sério problema em mãos, administrar o lugar sozinha e ainda cuidar de Vic e Tony. O problema, é que ela não tem nem mesmo o dinheiro do aluguel, já que foi totalmente roubada pelo marido. Por conta disso, a personagem de Maria Clara Spinelli é obrigada a fechar a padaria e precisa se mudar para viver de favor.

Reneé então vai com os enteados para o apartamento da irmã, a personal trainer Érica (Monique Alfradique), e busca recomeçar sua vida, mas a partir daí começa a viver outro inferno, já que seu cunhado, Edu (Luís Navarro), não é nada agradável e sempre que pode despeja comentários preconceituosos contra ela.

A grande volta por cima da personagem de Maria Clara Spinelli em Elas por Elas virá quando ela descobrir sua veia empreendedora. Confeiteira de mão cheia, ela encontrará nos doces uma oportunidade para mudar de vida e sair do buraco que o marido a deixou.

A Reneé existiu na versão de 1982 de Elas por Elas?

A personagem Reneé, interpretada por Maria Clara Spinelli no remake de Elas por Elas, é equivalente ao papel de Carmem na versão original, de Maria Helena Dias. No entanto, as semelhanças entre elas não são muito grandes. A principal diferença é Reneé é trans, enquanto Carmem era uma mulher cis, mas há também muitos outros detalhes que mudaram.

Para começar, nesta versão de 2023, Reneé trabalha para ajudar na renda da família, enquanto Carmem era dona de casa. Esta diferença foi comentada pelos autores Thereza Falcão e Alessandro Marson, em coletiva de imprensa no começo do mês. Para a dupla, foi importante atualizar a história e criar mudanças como essa, já que nos tempos atuais, as mulheres estão bem mais inseridas no mercado de trabalho do que em 1982 e são multitarefas, trabalhando fora, mas ainda cuidando da casa e dos filhos.

Outra grande diferença de Reneé para Carmem é a relação com o marido. Enquanto a personagem de Maria Clara Spinelli terá o azar de ser abandonada e deixada sem um tostão por Wagner, Carmem não tinha o mesmo destino com Rubão na versão original, já que ele era uma pessoa amorosa, adorava os filhos e trabalhava para suprir as necessidades da família. No entanto, ao longo da trama, Rubão morria e Carmem ficava viúva.

Seus atritos com um cunhado também existiam na versão de 1982, mas de maneira diferente e sem os traços de preconceito que serão mostrado no remake. Carmem e René (Reginaldo Faria) não se davam bem porque o rapaz vivia em sua casa. Ele era um advogado sem sucesso, solteiro e que se envolvia com as clientes. Tentava ajudar em casa sempre que podia, mas ainda tinha muitos conflitos com Carmem. Porém, depois da morte de Rubão, acabava criando sentimentos reais pela cunhada.

