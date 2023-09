Como estão as atrizes da primeira versão da novela Elas por Elas?

A primeira versão da novela "Elas por Elas" foi exibida em 1982, se tornando um grande sucesso da Globo. 40 anos depois da exibição original, algumas das principais atrizes do folhetim já não estão mais entre nós, enquanto outras pararam de trabalhar na televisão. Veja como elas estão hoje.

Joana Fomm, a Natália | Atrizes de Elas por Elas hoje

Joana Fomm interpretou Natália, a mais enigmática do grupo de amigas que nutre uma obsessão em descobrir qual delas causou a morte de seu irmão gêmeo há mais de 25 anos. A personagem aproveita o reencontro para começar uma investigação própria.

A atriz, hoje com 83 anos de idade, interpretou seu último papel na televisão em 2019, quando esteve no seriado "República do Peru", da TV Brasil. A famosa ficou marcada por viver uma série de vilãs em novelas da Globo.

Na nova versão de "Elas por Elas", que estreia em setembro, a personagem será interpretada pela atriz Mariana Santos, conhecida por ter atuado em "Pega Pega" (2017).

Esther Góes, a Adriana | Atrizes de Elas por Elas hoje

A atriz Esther Góes interpretou Adriana, que teve o filho trocado com o de Helena (Aracy Balabanian) por Jayme (Carlos Zara), a única pessoa que sabe do segredo. A mulher viveu um romance com o atual marido de Helena no passado e nunca o esqueceu, mas foi trocada pela amiga.

Aos 77 anos, a paulistana segue trabalhando como atriz. Sua última aparição na televisão foi em 2021, quando esteve na novela "Gênesis", da Record. Neste ano, protagonizou a peça de teatro "Ubu Rei".

Em 2023, o papel de Adriana ficou com a atriz Thalita Carauta, famosa por seu sucesso ao interpretar Mauritânia na novela "Todas as Flores" (2022).

Esther Góes na novela e em vídeo publicado em 2020 - Foto: Reprodução/Rede Globo/@estheratriz

Eva Wilma, a Márcia

Eva Wilma morreu em maio de 2021, aos 87 anos, vítima de um câncer no ovário. Seu último trabalho na televisão foi em 2018, quando esteve na novela "O Tempo Não Para". Ela também deixou gravada uma participação no filme "Aparecidas", ainda sem data de lançamento.

A atriz interpretou Márcia, a responsável por reunir o grupo de amigas depois de 25 anos. É casada com Átila (Mauro Mendonça), até que o marido morre e ela descobre que ele tinha uma amante todo esse tempo: se trata de Wanda (Sandra Béa), sua amiga de longa data.

A personagem agora se chama Lara na nova versão da novela e será interpretada pela atriz Deborah Secco. A última novela da atriz foi em "Salve-se Quem Puder" (2020).

Aracy Balabanian, a Helena

Aracy Balabanian faleceu em agosto deste ano, aos 83 anos, vítima de um câncer de pulmão. Seu último papel na televisão foi em 2018, quando fez uma breve participação em "Malhação: Vidas Brasileiras".

A atriz interpretou Helena, mulher casada com Jayme (Carlos Zara) e mãe de Gil (Lauro Corona). No passado, seu marido viveu um romance com Adriana (Esther Góes), uma de suas amigas, mas acabou conquistando o homem e se casando com ele. Teve o filho trocado na maternidade pelo seu esposo, segredo que ele guarda apenas para si mesmo.

A personagem agora será interpretada por Isabel Teixeira, que ficou conhecida por ter interpretado Maria Bruaca no remake de "Pantanal" em 2022.

Sandra Bréa, a Wanda

A famosa morreu em maio de 2000, aos 48 anos, vítima de câncer no pulmão. Sandra Bréa também convivia com o vírus HIV e foi a primeira atriz a expor publicamente a condição, sendo ativa na luta contra o preconceito.

Wanda é a amante de Átila, marido de Márcia, mas não sabe da existência da relação dos dois. A mulher do infiel também não desconfia de que a outra mulher se trata de uma de suas melhores amigas. Trabalha para ajudar a família, que tem poucos recursos. Depois da morte de seu amado, fica desamparada.

A personagem tem um novo nome no remake. Agora ela se chamará Thaís e será interpretada por Késia Estácio, conhecida por ter participado do "The Voice Brasil" em 2012.

A atriz Sandra Bréa em 1982 e em 1993 - Foto: Reprodução/Rede Globo

Maria Helena Dias, a Carmem

A atriz Maria Helena Dias também já faleceu. A famosa morreu em agosto de 2023, aos 91 anos, vítima de infarto e pneumonia. A carioca já estava afastada da televisão há muitos anos; seu último trabalho foi uma breve participação no seriado "Carga Pesada" em 2007.

Carmem é uma das mulheres que se anima muito para o reencontro das amigas. Casada com Rubão (Ivan Cândido), é mãe de Vic (Ana Helena Berenguer) e Elton (Cássio Gabus Mendes). Rala muito para tirar seu sustento e o da família.

Em 2023, no remake, a personagem se chamará Reneé e terá uma história bastante diferente da original. Ela será uma mulher transsexual, interpretada por Maria Clara Spinelli.

Mila Moreira, a Marlene

Mila Moreira faleceu em dezembro de 2021, aos 75 anos, devido a uma parada cardíaca. Sua última novela foi em 2016, quando esteve em "A Lei do Amor". Marlene é a mais jovem do grupo de amigas. A moça sofre muito na vida amorosa, por não conseguir manter um relacionamento por muito tempo. A personagem agora se chama Carol e é interpretada por Karine Teles. A atriz é mais conhecida pelos seus trabalhos no cinema, além de ter interpretado Madeleine no remake de "Pantanal" (2022).

