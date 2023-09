Elenco Elas por Elas: quem são as 7 protagonistas da novela

O elenco de "Elas por Elas", próxima novela das seis, traz sete atrizes que interpretam as protagonistas Renée, Carol, Lara, Thais, Helena, Adriana e Natália. A trama é um remake da história que foi ao ar na década de 80, que agora ganha uma nova versão escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão.

Deborah Secco é Lara | Elenco Elas por Elas

Lara é quem toma a iniciativa de reunir as amigas depois de 25 anos. A personagem de Deborah Secco, 43, é formada em Direito, mas abandonou a carreira quando se casou com Átila (Sergio Guizé). Com o advogado, teve duas filhas: Cris (Valentina Herszage) e Yeda (Castorine). É uma mulher divertida, vaidosa e alegre.

Deborah fez uma breve participação em "Vai na Fé" neste ano e também esteve no seriado "Rensga Hits" (2022) como Marlene. Anteriormente, foi uma das protagonistas de "Salve-se Quem Puder" (2020).

Isabel Teixeira é Helena

Depois do grande sucesso em "Pantanal" (2022), Isabel Teixeira, 49, retorna às novelas como parte do elenco de Elas por Elas, interpretando Helena.

A personagem é uma mulher poderosa e bem-sucedida - ela comanda a fábrica de cosméticos fundada por seu pai, Sérgio (Marcos Caruso). No entanto, é insegura em relação ao casamento com Jonas (Matheus Solano) pois sabe que ele sempre foi apaixonado por Adriana (Thalita Carauta). O reencontro com as amigas fará com que seu marido reveja o amor do passado.

Mariana Santos é Natália | Elenco Elas por Elas

Natália é interpretada pela atriz Mariana Santos, 47, e é a mais misteriosa das amigas. Isso porque na última vez que ela se reuniu com as colegas na casa de praia de Helena, seu irmão Bruno (Luan Argollo) morreu. Desde então, ficou ainda mais enigmática.

O último trabalho da atriz na televisão foi em 2022, quando esteve na novela "Cara e Coragem". Anteriormente, ela também esteve em "Malhação: Toda Forma de Amar" (2019), além de ter sido uma das participantes da Super Dança dos Famosos em 2021.

Karine Teles é Carol

Karine Teles, 45, fica com o papel de Carol no elenco de Elas por Elas. A mulher é a mais "nerd" das amigas e passou a vida inteira estudando para ser uma fisioterapeuta renomada e neurocientista premiada, além de ser professora universitária. Solitária, tem apenas Wanda (Magda Gomes) como amiga.

A atriz também esteve em "Pantanal" interpretando Madeleine, a primeira esposa de José Leôncio (Marcos Palmeira). A artista é conhecida por seu trabalho no cinema e tem no currículo mais de 20 filmes.

Késia Estácio é Thais | Elenco Elas por Elas

Thais é uma modelo que começou a trabalhar cedo e construiu uma carreira de sucesso. A personagem é filha de Raquel (Mariah da Penha) e Evilásio (Cosme dos Santos), e irmã do detetive Mário Fofoca (Lázaro Ramos). Ela vive uma das mais importantes fases de sua vida quando reencontra as amigas da juventude.

Essa é a primeira novela de Késia Estácio, 38, que é mais conhecida por ter participado do programa "The Voice Brasil" em 2012. A artista também esteve nos seriados "Pais de Primeira" (2018) e "Encantado's" (2022).

Thalita Carauta é Adriana

Thalita Carauta, 40, volta às telinhas como parte do elenco de Elas por Elas. A atriz fez sucesso recentemente interpretando Mauritânia em "Todas as Flores" (2022) - anteriormente, também esteve no seriado "Segunda Chamada" (2019) e na novela "Segundo Sol" (2018).

Adriana é apaixonada por Jonas, marido de Helena - e ele por ela. Os dois terminaram o noivado no passado após ela descobrir que a amiga estava grávida de seu amado. 25 anos depois, a personagem se tornou médica veterinária e é dona de uma clínica. A mulher também é mãe de Ísis (Rayssa Bratillieri).

Maria Clara Spinelli é Renée | Elenco Elas por Elas

Maria Clara Spinelli, 48, interpreta Renée. A atriz já esteve em outras novelas da Globo, incluindo "A Força do Querer" (2017) e "Salve Jorge" (2012) e nos seriados "Supermax" (2016) e "Carcereiros" (2018). No entanto, essa é a primeira vez que um folhetim da emissora terá uma protagonista transsexual.

Renée vive o casamento perfeito com Wagner (César Mello) e se sente realizada cuidando dos enteados Vic (Bia Santana) e Tony (Richard Abelha). A mulher trabalha na padaria ao lado do marido, onde produz de sonhos de sabores variados. Nos últimos anos, passou pela transição de gênero que tanto sonhava.

