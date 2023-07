Qual é o segredo de Gentil em Terra e Paixão?

Gentil, de Flavio Bauraqui, é um dos personagens mais misteriosos da novela Terra e Paixão. O pai de Jonatas já deu indícios de que teve alguma ligação com Agatha no passado, mas esconde algo que Antônio nunca imaginou. O segredo de Gentil deixará o fazendeiro abalado mais adiante no folhetim.

O que Gentil esconde na novela Terra e Paixão?

O segredo de Gentil é que ele e Agatha foram amantes no passado, conforme adiantado pelo jornalista André Romano, do Observatório da TV. Os dois tiveram um filho, Jonatas (Paulo Lessa), que foi criado pelo pai, para que Antônio não descobrisse a infidelidade da mulher.

Sendo assim, Jonatas e Caio (Cauã Reymond) são irmãos por parte de mãe. A primeira gravidez da personagem foi complicada, e a esposa de Antônio foi informada que uma segunda gestação poderia levá-la a morte. Quando engravidou do filho do produtor rural, decidiu levar a gravidez adiante mesmo assim.

Apesar de supostamente Agatha ter morrido no parto, Walcyr Carrasco prepara uma reviravolta na trama e a mãe de Caio estará viva. Uma primeira dica já foi dada quando o caixão de Agatha foi aberto, mas não havia nenhum corpo lá dentro.

Além disso, Agatha mandou uma carta para Gentil e revelou que está viva. Em cenas que já foram exibidas, o humilde homem comenta com Menah (Camila Damião) que recebeu o texto de "alguém que ele pensava que já não estava mais entre eles".

Quem sabia de toda a verdade era Cândida (Susana Vieira). A dona do bar tentou contar para Antônio que Caio e Jonatas são irmãos, mas morreu antes de conseguir concluir o que queria dizer.

Qual o segredo da mãe de Caio em Terra e Paixão?

Agatha forjou a própria morte com a ajuda de um médico que trabalhava no hospital da cidade, que era seu amante. O personagem foi interpretado por Rafael Cardoso nos flashbacks mostrados no começo da novela.

A mãe de Caio e o profissional de saúde teriam fugidos juntos após a farsa. Também já foram dados indícios de que o médico guarda segredos, já que Gentil afirmou que o rapaz desapareceu de Nova Primavera após fazer o parto de Agatha.

Angelina (Inez Viana) também já contou para Marino (Leandro Lima) que Agatha era infiel e que não era uma pessoa confiável. O único que não sabe nada sobre o passado da ex-mulher é Antônio, que continua dizendo que ela foi o grande amor da sua vida.

Quem vai interpretar Agatha na novela?

A atriz Eliane Giardini, 70, é quem deve interpretar Agatha em Terra e Paixão, ainda segundo Romano. A personagem foi vivida por Bianca Bin nos flashbacks exibidos na trama.

O último papel fixo da atriz em novelas foi em 2019, quando interpretou Rania em "Órfãos da Terra". A artista também fez uma pequena participação em "Amor de Mãe", dois anos depois, em "Cara e Coragem" (2022), na reta final da trama.

A partir de agosto, Giardini retorna ao teatro ao lado do ator Marcos Caruso com a peça "Intimidade Indecente", que será exibida em São Paulo. O projeto já fez uma temporada no Rio de Janeiro no ano passado.

Trabalhando na Globo desde a década de 80, a atriz já esteve em dezenas de novelas da emissora incluindo "O Outro Lado do Paraíso" (2017), "Êta Mundo Bom!" (2016), "Avenida Brasil" (2016), "Caminho das Índias" (2019), entre outros sucessos da Globo.

A atriz é mãe de Juliana Betti, 46, e Mariana Betti, 43, frutos do casamento com o ator Paulo Betti, de quem se separou em 1997.

