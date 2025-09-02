Cinema & TV

Quem é o filho de Gumercindo em Terra Nostra?

Fazendeiro tem filho com Naná, mas só conhece herdeiro anos depois

Escrito por Anny Malagolini

Na novela Terra Nostra, novela de 1999, Gumercindo é apresentado como um homem de pulso firme, que conduz sua família da mesma forma que administra sua fazenda: com autoridade e pouca demonstração de afeto. O coronel tem quase um obsessão por ter um herdeiro homem e o filho que ele tanto sonha acaba nascendo, fruto de uma traição.

Rosana (Carolina Kasting) e Angélica (Paloma Duarte) crescem sob esse peso, enquanto a mãe, Maria do Socorro (Débora Duarte), sofre com a frieza do marido.

Quem é o filho de Gumercindo?

Obcecado por não ter um herdeiro homem, o coronel culpa a esposa e acaba se envolvendo com escravas da fazenda. É assim que Naná (Adriana Lessa) engravida e, após ser expulsa, dá à luz justamente o filho que Gumercindo sempre desejou.

O menino em questão é José Alceu (Guilherme Bernard), que aparece em momentos marcantes da trama, como na cena em que o coronel o leva para iniciar os estudos, ao lado de Maria do Socorro, a quem a chama de madrinha.

No final de Terra Nostra, Maria do Socorro também dá à luz a um menino.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

