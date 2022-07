Quem é o pai da Maria Bruaca na vida real: atriz é filha de artistas

O elenco da novela Pantanal é cheio de atores famosos e também filhos de famosos, como por exemplo Gabriel Sater, filho de Almir Sater, e a atriz Isabel Teixeira, também herdeira de um grande músico. Quem é o pai da Maria Bruaca na vida real? Pai da famosa, o cantor e compositor Renato Teixeira chegou a fazer uma participação especial na trama do remake, mas não contracenou com a filha.

Renato Teixeira é quem é o pai da Maria Bruaca na vida real. O músico de 77 anos de idade continua na ativa e já emprestou sua voz para grandes clássicos do sertanejo, como Romaria, Deus e Eu no Sertão, Amanheceu, Peguei a Viola, entre outras canções. O cantor também tem uma longa parceria com Almir Sater. A clássica Tocando em Frente é uma das músicas mais famosas da carreira de ambos.

Além de Renato Teixeira, Isabel também é filha de outra artista, a atriz Alexandra Corrêa, que foi a primeira esposa do músico. A dupla ficou pouco tempo casada e logo se divorciaram. No programa de Ana Maria Braga, em junho, Isabel Teixeira contou que após a separação de Alexandra e Renato, a atriz passou a morar com a mãe, mas falava com o pai todos os dias pelo telefone.

A inspiração para Isabel se tornar atriz veio da mãe, que atuava nos teatros de São Paulo. Isabel ficava na coxia durante as apresentações e começou a se interessar pelo assunto. Ainda criança, aos 10 anos de idade, ela começou seus primeiros trabalhos no palco. Depois, a atriz foi ganhando experiência e estudando cada vez mais o ofício.

Hoje, além de atuar, Isabel Teixeira também é dramaturga e diretora de teatro. Já são mais de 3 décadas da vida de Isabel, que tem 48 anos, dedicadas a profissão. Ela venceu dois prêmios Shell, uma das premiações mais tradicionais do cenário teatral brasileiro. Isabel foi consagrada melhor atriz em 2002 e 2008.

Apesar da inspiração para seguir a carreira de atuação ter aparecido pelo lado da mãe, Isabel atuou na mesma novela que o pai em 2022. A famosa é a intérprete de Maria Bruaca em Pantanal e Renato Teixeira fez uma ponta como a versão mais velha do peão Quim na segunda fase do folhetim. O personagem apareceu rapidamente e soltou a voz. Os dois não chegaram a contracenar, apesar de aparecerem na mesma fase.

Irmão de Isabel Teixeira também é artista

Quem é o pai da Maria Bruaca na vida real também tem Chico Teixeira como filho. O artista de 42 anos seguiu os passos do patriarca no meio musical e é cantor. Ele é dono de álbuns como Ciranda de Destinos (2019), Mais que o Viajante (2012), Saturno (2017), entre outros.

Em 2022, Chico resolveu se aventurar na atuação e trabalhou pela primeira vez nas telinhas, com a novela Pantanal. Para quem não lembra, ele interpretou Quim, um dos peões de José Leôncio. Chico não chegou a ter chance de contracenar com a irmã, pois Maria Bruaca e Quim são de fases diferentes da novela. Enquanto o peão ganhou destaque no começo da novela, Isabel Teixeira só apareceu depois de um salto de alguns anos na trama.

Além de Isabel e Chico, outro filho de Renato Teixeira se tornou artista, João Lavraz. O rapaz era músico, mas infelizmente faleceu em novembro de 2014, aos 28 anos de idade. A causa da morte não foi divulgada na época pela família.

Isabel Teixeira tem filhos?

Isabel Teixeira é mãe e tem dois filhos, Diego Teixeira Setton de 18 anos e Flora Teixeira Setton, de 11 anos de idade. O rapaz tem um perfil aberto no Instagram, porém, com poucas publicações e seguidores. De acordo com a página na rede social, ele estuda atualmente na área da comunicação e é interessado no setor esportivo. É possível encontrar matérias escritas por Diego na Veja Esporte e no site Placar, da Abril.

Eles são filhos da atriz com o fotógrafo Roberto Setton, que trabalha com fotografia documental e corporativa, além de curadoria, edição e preservação de acervos de imagens corporativas e familiares.

