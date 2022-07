O que acontece com Maria Bruaca após Tenório ver traição?

O que acontece com Maria Bruaca após Tenório ver traição?

Depois de Tenório (Murilo Benício) ter descoberto que foi traído, os internautas estão ansiosos para saber o que acontece com Maria Bruaca em Pantanal. O crápula vai tomar atitudes drásticas para punir a esposa, que será expulsa de casa.

O que acontece com Maria Bruaca em Pantanal?

Tenório não vai dar paz para Maria Bruaca (Isabel Teixeira). No capítulo deste sábado, 23, como forma de punir a mulher, o vilão dirá que vai trazer Zuleica (Aline Borges) e seus outros dois filhos para a fazenda. Obviamente a dona de casa vai se incomodar e dirá que prefere se matar ao ter que conviver com a segunda esposa de seu marido. Sem nenhuma empatia, o crápula dirá apenas que caso ela se mate, é um favor que ela lhe faz.

Mas o que acontece com Maria Bruaca não para por aí. A mãe de Guta (Julia Dalavia) não está disposta a ceder ao pedido do marido. Ela pega a arma de Alcides (Juliano Cazarré) e finge para Zefa (Paula Barbosa) que foi o peão quem a pegou. A dona de casa pensa em atentar contra Zuleica caso ela realmente apareça na fazenda.

Enquanto isso, Tenório segue viagem para São Paulo e conta para sua segunda esposa que Bruaca lhe traiu. Ele pede para que ela lhe acompanhe e fique no Pantanal, ou ele cometerá uma loucura e vai tirar a vida da mãe de Guta. Sem escolha, a enfermeira vai aceitar ir embora para a região pantaneira com o marido.

No final da próxima semana, em 29 de julho, Tenório retorna para o Pantanal. A dona de casa vai estranhar ver o marido vindo de chalana e aproveitará seu retorno para tentar acabar com a sua vida. Quando o vilão chega, Bruaca aponta a arma para ele.

No entanto, ela erra o tiro e Tenório a expulsa de casa. Sem rumo, ela será acolhida na chalana de Eugênio (Almir Sater) e ficará trabalhando com o chalaneiro até que a situação se resolva.

Na fazenda, Guta não vai gostar nada de ver Zuleica e seus meios-irmãos tomando conta do lugar, e passará a tratar a segunda esposa de seu pai com desprezo.

Tenório se vinga de Alcides e Bruaca

Se Bruno Luperi seguir o mesmo roteiro de 1990, Tenório vai se vingar contra Alcides e Bruaca. A cena foi exibida no capitul0 150 da trama original, mas como o remake terá menos episódios que a primeira versão, o plano do crápula deve ser exibido antes.

Tenório vai tentar castrar Alcides. O vilão vai atrair o peão e Bruaca para a fazenda e fará os dois de reféns – ele amarra as mãos do ex-funcionário para que ele não fuja e dá início a castração. A mãe de Guta chora e implora para que o marido não faça isso, mas ele está decidido.

Enquanto o peão se debate tentando se livrar das amarras, Tenório saca uma faca e corta o órgão genital do traidor, enquanto Maria Bruaca grita com a cena que está presenciando. Alcides agoniza de dor em uma dos momentos mais marcantes e de maior repercussão do folhetim.

É somente dias depois, quando a ferida já está cicatrizada, que Alcides percebe que a castração foi malsucedida e que ele não está “capado”.

Ainda não se sabe se a cena de castração está presente no remake ou se será cortada. Por enquanto, não há spoilers de como será a vingança de Tenório na nova versão da novela e se Bruaca e Alcides ficam juntos como em 1990.

Os desfechos dos personagens serão apresentados na primeira semana de outubro, quando Pantanal chega ao fim. A trama será substituída por Travessia, de Gloria Perez, que já teve as gravações iniciadas.