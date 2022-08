Quem é o pai de Halley em A Favorita e como ele descobre a verdade

Um mistério ronda ao redor do questionamento sobre quem é o pai de Halley em A Favorita. Ao longa da trama, o público descobre que o rapaz não é filho de Cilene (Elizângela) como se imaginava e que Silveirinha (Ary Fontoura) está envolvido no segredo que será revelado na reta final da novela.

Quem é o pai de Halley em A Favorita?

Quem é o pai de Halley em A Favorita é Marcelo (Flávio Tolezani). O rapaz, na verdade, é Mateus, filho de Donatela (Cláudia Raia) sequestrado quando era recém-nascido.

Será explicado ao público que Silveirinha ficou com raiva de Donatela após ela decretar o fim da dupla Faísca e Espoleta. O empresário raptou o menino para pedir resgate e o deixou aos cuidados de Cilene. No entanto, ele não contou para a ex-mulher que a criança era fruto de um crime e mentiu dizendo que o garoto era um sobrinho seu que havia ficado órfão.

Cilene ficou muito apegada a Mateus, fazendo com que Silveirinha desistisse de pedir resgate. Ele deixou que a cafetina criasse o menino como se fosse seu filho e lhe deu o nome de Halley.

O crime fica encoberto até que Flora (Patrícia Pillar) sai da cadeia. Cilene, que até então não sabia nada sobre o sequestro, passa a ser chantageada pela vilã que ameaça contar toda a verdade caso a mulher não altere seu depoimento sobre a morte de Marcelo. Com medo de ser envolvida no crime, a mãe de criação de Halley mente para a polícia e diz que foi Donatela quem matou o ricaço.

No entanto, Cilene fica com a consciência pesada ao saber que Halley foi sequestrado e escreve uma carta relatando tudo o que aconteceu. É somente no capítulo 150 que o texto cai nas mãos de Manu (Emanuelle Araújo), uma das meninas que trabalham para a Cilene, que corre contar a verdade para o rapaz.

“O Silveirinha te sequestrou quando você era bebê e te levou pra dona Cilene. Ela acabou te criando como mãe. Alguns meses atrás que ela foi saber dessa verdade toda. O Silveirinha e a Flora chantagearam ela para depor contra a Donatela. Foi só aí que ela soube”, diz a prostituta.

A carta também é encontrada pelo jornalista Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia) que a entrega para Donatela. A madame fica muito emocionada ao saber que o filho está vivo.

A emoção toma conta do reencontro dos dois. “Eu não quero forçar barra nenhuma. Eu sei que a Cilene é tua mãe, foi ela que te criou e vai ser assim pro resto da vida”, dirá a ex-cantora. Apesar dos anos perdidos, os dois começam a construir um laço de mãe e filho.

Lara é filha de quem?

Com a descoberta de que é filho de Donatela, Halley briga com Cilene por ela nunca ter lhe contado a verdade e por ter deixado com que ele namorasse Lara (Mariana Ximenes), que ele pensa ser sua meia-irmã.

O ex-segurança termina tudo com a moça por acreditar que o relacionamento deles é incestuoso. Mas nem tudo está perdido: será revelado que Lara, na verdade, é filha de Flora com Dodi (Murilo Benício). A vilã mentiu sobre a paternidade da filha para que ela pudesse herdar toda a fortuna dos Fontini sozinha, quando o verdadeiro herdeiro do império de papel e celulose é Halley.

Lara e Halley ficam juntos no final de A Favorita após a história de seus pais ser tirada a limpo. Será apenas nos capítulos finais que os dois vão reatar o namoro, já que antes disso a mocinha ainda estará dividida entre o rapaz e Cassiano (Thiago Rodrigues).