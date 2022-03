Quem é o pai de Juma Marruá na novela Pantanal da Globo

Em Pantanal, Juma (Alanis Guillen) é filha de Gil (Enrique Diaz) e Maria (Juliana Paes). A protagonista nasce depois que seus pais decidem se mudar para a região pantaneira – ela não chega a conhecer os irmãos, que foram mortos por fazendeiros no Paraná. Ao longo da trama, o patriarca também será assassinado. Afinal, quem é o pai de Juma Marruá?

Quem é o pai de Juma Marruá em Pantanal

Gil é o pai de Juma Marruá. O homem é casado com Maria, com quem teve três filhos antes do nascimento da protagonista.

O casal costumava viver no Paraná com o filho Chico (Túlio Starling) – os outros dois mais velhos já haviam sido mortos em conflitos com fazendeiros. Eles compraram um pedaço de terra de Tenório (Murilo Benício), mas tudo não passava de um golpe. O vilão não era o proprietário daquele campo – quando o verdadeiro dono descobriu que os Marruás estavam lá, mandou seus jagunços expulsarem a família à força.

É então que Gil e Chico entram em um conflito armado com os fazendeiros, e o terceiro filho do casal é morto. Revoltado com a morte do rapaz, o marido de Maria vai até a fazenda e mata o dono das terras na frente de sua família.

O que acontece com Gil?

Depois que Gil cometeu um assassinato, ele e Maria precisam deixar o Paraná o mais rápido possível. É então que o casal segue para o Pantanal e se instala nas terras de José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira) em busca de paz.

Ao chegarem na região pantaneira, Maria engravida pela quarta vez, agora de Juma, sua primeira filha mulher. Mas o sossego do casal vai durar pouco: Gil é assassinado por grileiros e sua esposa passa a criar a garota recém-nascida sozinha.

Mais tarde na trama, Maria também será assassinada. Ela é morta a mando de Muda (Bella Campos) e seu irmão, filhos do homem que Gil matou na região sul.

Juma é acolhida por Zé Leôncio, que teme que a garota possa ser a próxima vítima de Muda. Órfã, a jovem encontra o amor nos braços de Jove (Jesuíta Barbosa).

+ Juma e Jove em Pantanal 2022: conheça a história dos protagonistas

Quem é Enrique Diaz?

Se engana quem acha que Enrique Diaz está participando de Pantanal pela primeira vez. Em 1990, ele esteve na versão original da trama como Chico, filho do personagem que interpreta no momento – esse foi o seu primeiro papel na televisão.

Hoje com 54 anos, o ator nascido no Peru tem um carreira notável na teledramaturgia brasileira e esteve presente em mais de 20 produções.

Antes de viver Gil em Pantanal, o ator interpretou Durval em Amor de Mãe (2019) e também esteve nos seriados Onde Nascem os Fortes (2018) e O Mecanismo (2018). No currículo do famoso também estão as produções Justiça (2016), Cheias de Charme (2012), Cordel Encantado (2011), Irmãos Coragem (1995) e mais.

Enrique é casado com a também atriz Mariana Lima desde 1997 – a famosa esteve recentemente em ‘Um Lugar ao Sol’, como intérprete da personagem Ilana. Os dois vivem um casamento aberto e moram em casas separadas desde 2019. Os dois são pais de Elena e Antônia.