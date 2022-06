Quem é o pai de Marcelo em Pantanal?

Ao ver que Guta e Marcelo se amam de verdade, Zuleica se sentirá culpada pelo sofrimento do casal e revelará para a dupla que eles não são irmãos de verdade na novela Pantanal. Se o rapaz não é herdeiro de Tenório, então quem é o pai de Marcelo no folhetim? Zuleica fará difícil revelação sobre a paternidade do filho mais velho no remake da Globo, que não repetirá cena de 1990.

+Zuleica Pantanal 1990: por onde anda a atriz Rosamaria Murtinho

Quem é o pai de Marcelo na novela Pantanal e como ele descobre

O pai de Marcelo é um homem que estuprou Zuleica na novela Pantanal. Ele não é citado por nome, não é mostrado em nenhum flashback e muito menos chega a encontrar o rapaz durante algum momento do folhetim. A revelação acontece depois que Marcelo e Guta pressionam Zuleica para explicar quem é o verdadeiro pai do rapaz, após a amante contar que eles não são irmãos e que por isso podem namorar.

Haverá mudanças entre a versão de 1990 e 2022. Na novela original da Manchete, Zuleica foi estuprada por um militar por causa de um protesto durante a ditatura militar. Porém, segundo Patrícia Kogut do O Globo, no remake, a revelação feita será que o pai de Marcelo é um médico que estuprou Zuleica enquanto ela trabalhava de enfermeira em um hospital.

Na cena original de 1990, que não será repetida na versão da Globo, Zuleica conta que pichou um muro com a frase “faça amor, não faça guerra” com uma amiga ao fugir um protesto contra a ditadura em seu último ano da faculdade. Como deixou os colegas nas mãos dos militares e saiu do local do protesto, ela se sentiu envergonhada e resolveu protestar de outra maneira.

Porém, após escrever a frase no muro, ela foi pega. “De repente apareceram ‘os homens’, pegaram a gente, quase quebraram o meu braço e jogaram a gente no camburão. Quando me dei por mim, estava estirada no chão com um encapuzado em cima de mim berrando”, contou Zuleica. A mulher conta mais detalhes do estupro que deixam Marcelo transtornado. O rapaz pede para que a mãe pare, mas ela termina a história.

Em seguida, ela revela que Tenório ficou tão feliz em ter um filho homem quando o primogênito nasceu, que resolveu mentir sobre quem era o pai de Marcelo na novela Pantanal e nunca revelou a verdade para o amado.

Não se sabe até então quais serão os detalhes da revelação no remake da Globo, a única informação divulgada até agora é mudança de o estuprador ser um médico que trabalhava no mesmo lugar que Zuleica e não um militar que a sequestrou na rua.

Renato e Roberto também são filhos de outro homem na novela Pantanal?

Renato e Roberto são filhos legítimos de Tenório com Zuleica. Por isso, eles são meios-irmãos de Guta, que é filha de Maria Bruaca com Tenório. Já Marcelo só tem parentesco com os rapazes pelo lado da mãe. Os dois nasceram depois de Marcelo, Renato é o filho do meio enquanto Roberto é o caçula da família.

Tenório fica com quem?

Na mesma cena em que revela quem é o pai de Marcelo – na versão original da Manchete – Zuleica conta para Guta e Marcelo que quando o primogênito nasceu, Tenório ia deixar a esposa, Maria Bruaca, e ficaria de vez com ela. Porém, logo em seguida, Maria Bruaca engravidou de Guta e por isso Tenório desistiu da decisão.

O próximo passo do mau-caráter foi deixar sua segunda família escondida em São Paulo. O romance entre Tenório e Zuleica continuou e ele teve mais dois filhos com a amante, Renato e depois Roberto. Ainda não foi revelado se esses diálogos da versão de 1990 serão repetidos no remake de 2022, já que a revelação sobre quem é o pai de Marcelo na novela Pantanal contará com alterações na nova versão.

Demora anos, mas Maria Bruaca descobre o caso de Tenório e exige que ele termine o relacionamento:

Após ler sobre quem é o pai de Marcelo em Pantanal, veja também:

Isabel Teixeira novelas: relembre papeis antes de Maria Bruaca

Como Tenório morre em Pantanal e quando isso vai acontecer no remake