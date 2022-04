Quem é o Pinóquio de Poliana Moça: conheça o ator João Pedro Delfino

A segunda temporada de Poliana ganhou a presença de um personagem que já apareceu em vários contos, filmes e animações ao longo dos anos. Que criança não conhece a história de Pinóquio, o boneco que sonha em ser um menino de verdade e tem o nariz cada vez maior sempre que conta uma mentira, não é mesmo? Quem é o Pinóquio de Poliana Moça? No folhetim do SBT, o ator João Pedro Delfino interpreta o personagem, que ganha nova roupagem e ainda trama que envolve tecnologia.

Quem é o Pinóquio de Poliana Moça?

João Pedro Delfino é quem interpreta o Pinóquio de Poliana Moça. O garoto tem 15 anos de idade, é ator, cantor e dublador.

A estreia do jovem nos palcos do teatro foi com a peça O Pequeno Príncipe, quando tinha 10 anos de idade. Em 2017, ele foi selecionado para atuar no musical Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate, dirigido por Daniel Rocha. Neste mesmo ano, ele fez uma participação na novela Carinha de Anjo.

Depois, ele voltou ao teatro para trabalhar no espetáculo Escola de Rock. Em 2020, o rapaz foi escolhido para o ser o Pinóquio de Poliana Moça. Por conta da pandemia do covid-19, as gravações sofreram atraso e a novela demorou para ser produzida. Algumas substituições aconteceram no elenco, mas João continuou o escolhido para o papel.

História do personagem na novela

Otto (Dalton Vigh) herdou o boneco do pai, porém, Pinóquio da novela Poliana Moça é roubado por Roger (Otávio Martins), que usa inteligência artificial para que o boneco ganhe vida e se transforme em um robô. Roger conta com a ajuda de Waldiney e Violeta na missão e o vilão realiza melhorias no boneco, que em um primeiro momento é atrapalhado e pouco eficaz.

Após receber o HD que era de Ester – robô construída por Otto após a perda da filha Estela – o Pinóquio de Poliana Moça começa a ter acesso a todo tipo de informação na internet e passa a processar tudo com rapidez. Além disso, ele tem parte da memória de Ester armazenada.

Ele sabe que é metade boneco e metade robô, Pinóquio não acredita que é um menino de verdade, engano que acontecia com Ester em As Aventuras de Poliana, a primeira temporada da novela infantil. Porém, ao conviver com Poliana e outras crianças da trama, Pinóquio ganha o sonho de se tornar humano.

Caracterização do Pinóquio de Poliana Moça

Em papo com a imprensa, pouco antes da estreia de Poliana Moça, o ator que vive Pinóquio no folhetim revelou que seu processo de preparação para o personagem é intenso e demorado. É necessário cerca de 2 horas para que a maquiagem do garoto fique pronta para as gravações. Além disso, há o trabalho de remover tudo depois, o que leva pelo menos 30 minutos.

João Pedro Delfino também contou que foi preciso uma grande preparação física e vocal para que conseguisse interpresar o personagem com realismo.

Veja como foi a primeira aparição do Pinóquio de Poliana Moça para o público:

De que dia passa a novela no SBT?

Poliana Moça é exibida de segunda a sábado no SBT, sempre na faixa das 20h30, depois do telejornal SBT Brasil. A primeira temporada do folhetim ficou no ar de maio de 2018 a julho de 2020 e somou 564 capítulos no total. Já a previsão para a segunda temporada é que o folhetim tenha metade deste tempo no ar e some por volta dos 250 capítulos, segundo Fernando Pelegio, diretor artístico do SBT que conversou com o Notícias da TV em março de 2022.

Para assistir Poliana Moça, todas as opções são gratuitas. A maneira mais rápida e simples é sintonizar no SBT no horário da novela e acompanhar pela televisão da sua casa. Caso prefira assistir a qualquer hora e lugar, você pode optar pelo “SBT Vídeos”, plataforma gratuita do canal de Silvio Santos, ou o canal oficial de Poliana Moça, no Youtube, que também publica os capítulos na íntegra.

