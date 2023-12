Quem é o vilão de Renascer? Conheça os antagonistas

O remake de Renascer terá dois vilões que vão infernizar a vida do protagonista José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira). Os antagonistas serão interpretados pelos atores Antônio Calloni, de 62 anos, e Vladimir Brichta, de 47 anos, cada um em uma fase da novela que estreia em janeiro.

Antônio Calloni é coronel Belarmino - vilão de Renascer

Antônio Calloni entra na primeira fase de Renasce' como o coronel Belarmino, o primeiro inimigo de Zé Inocêncio. No início da trama, o personagem é vizinho do produtor de cacau e tenta tomar as terras do rival para si, não apenas para derrotar o adversário, mas também para se dar bem nos negócios.

Para prejudicar Zé, Belarmino contrata dois jagunços, mas quem acaba morto na empreitada é ele próprio. Ele será vítima da própria armadilha, mas ainda não será revelado a mando de quem.

O coronel era casado com Nena (Quitéria Kelly) e era avô de Mariana (Theresa Fonseca), que, quando adulta, acredita que o culpado pela morte de Belarmino é justamente Zé Inocêncio. Isso a levará a armar um plano de vingança contra o protagonista e sua família.

Antônio Calloni participa apenas dos capítulos iniciais do folhetim. O último trabalho do ator foi em 2022, quando esteve em "Além da Ilusão", novela das seis, na qual também interpretou um vilão.

Já em 1990, quem ficou com o papel foi José Wilker (1944-2014). O ator morreu há quase dez anos, vítima de um infarto fulminante, em sua casa no Rio de Janeiro. Sua última novela foi em 2013, com 'Amor à Vida'.

Vladimir Brichta é um dos vilões de Renascer

Na segunda fase de 'Renascer', o vilão da história será interpretado pelo ator Vladimir Brichta. Em 2024, o personagem, originalmente chamado Teodoro, ganhará o nome de Egídio, conforme anunciado pelo Gshow.

O antagonista é um homem que sente uma inveja desmedida de José Inocêncio, pois o protagonista é um produtor de cacau bem-sucedido. O mau-caráter é casado com Dona Patroa (Camila Morgado), com quem tem uma filha chamada Sandra. No entanto, isso não o impede de se envolver com Eliana (Sophie Charlotte). Ele também se apaixona pela esposa de Sebastião, funcionário de sua fazenda.

Um dos atores mais famosos da Globo, Vladimir esteve recentemente na novela 'Quanto Mais Vida, Melhor', entre 2021 e 2022, e também é conhecido por ter atuado em 'Amor de Mãe' (2019) e 'Segundo Sol'. O artista é funcionário da Globo desde 2001, quando fez sua estreia em 'Porto dos Milagres'.

Em 1990, o papel de Teodoro foi interpretado pelo ator Herson Capri, que atualmente, aos 72 anos, está fora da Globo. Ele é contratado da plataforma de streaming Prime Video e faz parte do elenco da série 'Novela' (2023).

Mariana é vilã em Renascer?

Apesar de não ser uma vilã de fato, Mariana, que será interpretada pela atriz iniciante Theresa Fonseca, não é uma personagem de boa índole. Será mostrado que a jovem se aproxima de João Pedro (Juan Paiva) em um primeiro momento como parte de um plano de vingança contra Zé. Os dois logo começam a namorar, e o rapaz leva sua amada para trabalhar na fazenda.

No entanto, Mariana se apaixona verdadeiramente por Zé Inocêncio, que também se encanta por ela. A moça termina com o filho para ficar com o pai, aumentando ainda mais o abismo que existe entre os dois.

Mariana se casa com Zé, dando início a uma disputa entre os filhos do fazendeiro pelos bens do poderoso, pois temem que a jovem fique com tudo.

Theresa Fonseca, de 26 anos, é conhecida por ter interpretado Labibe em 'Mar do Sertão' (2022), sua primeira novela. Três décadas atrás, o papel ficou com Adriana Esteves, que foi rejeitada pelo público na época.