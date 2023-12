Veja quem vai interpretar a personagem Maria Santa no remake da novela Renascer - Foto: Reprodução/Globo

Quem será Maria Santa no remake de Renascer?

Interpretada por Patrícia França em 1993, a personagem Maria Santa no remake de Renascer da Globo será vivida pela Duda Santos, 22 anos - mesma idade que a atriz da primeira versão tinha. O papel é um dos mais importantes da primeira fase da trama e será o segundo da atriz no horário nobre.

Quem é a atriz Duda Santos

Com apenas duas novelas no currículo, Duda Santos é quase tão novata quanto Patrícia França na época em que estrelou a produção, mas a artista já esteve no horário nobre. Para quem não lembra, ela viveu Isa na novela Travessia, de Glória Perez, novela exibida entre 2022 e 2023, e também fez uma participação na novela Malhação - Toda Forma de Amar, de 2019.

Com isso, o espaço que a jovem terá com a personagem central da primeira fase da novela Renascer promete ser um momento decisivo da carreira.

Na própria versão de 1993, Renascer lançou as carreiras de França e Leonardo Vieira, até então desconhecidos. Depois que se despediram dos personagens Maria Santa e José Inocêncio na primeira fase, naquele mesmo ano eles ganharam o protagonismo da novela Sonho Meu - um sucesso da época.

Quem ficará com o papel que foi de Leonardo Vieira em 1993 e dividirá a tela com Duda Santos como par romântico será o ator Humberto Carrão, 32. Aos que se perguntam o motivo de um rosto mais conhecido não ter sido chamado para Maria Santa, como ocorreu com Carrão, a resposta está na construção da personagem, que tem a ingenuidade e inocência entre suas principais características.

Além do resultado nos testes, é claro, Duda foi escolhida para dar vida a Maria Santa pela idade, segundo apuração de Carla Bittencourt do Notícias da TV, de setembro, que revelou que a produção da Globo descartou uma escalação da cantora Iza para o papel por conta da artista já ter 33 anos.

Duda Santos está gravando o remake de Renascer desde outubro e a ambientação ocorre em Ilhéus, na Bahia, mesmo local que serviu de cenário para a versão de 1993. A região foi escolhida por ser conhecida por sua grande produção de cacau, tema que é abordado na trama, já que é com este tipo plantio que José Inocêncio faz sua fortuna.

História de Maria Santa em Renascer

Embora apareça apenas na primeira fase de Renascer, Maria Santa é um nome importante na trama da novela, pois é o grande amor da vida do protagonista José Inocêncio, também conhecido como Coronelzinho, e motivo da desavença que o fazendeiro tem com o filho caçula.

A história da personagem começa em uma família rígida e apesar de toda sua inocência e bondade, a menina acaba abandonada pelo pai e por isso passa a viver no bordel de Jacutinga. No entanto, a vida é boa para a garota, que consegue encontrar o amor e se apaixona perdidamente por José Inocêncio.

O casal vive feliz durante um grande período e se tornam pais de três filhos saudáveis e que nascem sem complicações. Porém, na quarta gravidez de Maria Santa tudo muda, ela dá a luz ao caçula João Pedro, mas morre logo em seguida, para o desgosto de Inocêncio, que joga a culpa na criança.

Após a morte de Maria Santa, José Inocêncio se torna um homem amargo e dá sua preferência para os três primeiros filhos, que são até mandados para a cidade para estudar, enquanto despreza o quarto herdeiro, que fica com ele na fazenda de cacau da família, mas sem receber qualquer carinho do pai.

Se nada mudar entre o remake de Renascer e a versão de 1993, Maria Santa só aparecerá na primeira semana de folhetim, pois na trama original sua morte foi no quarto capítulo.

