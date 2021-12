Quem é Stephany, personagem de Renata Gaspar Um Lugar ao Sol?

Stephany (Renata Gaspar) é mais uma personagem que chega em Um Lugar ao Sol. Para mudar de vida, ela vai fazer de tudo para se aproveitar do novo relacionamento de sua irmã Érica (Fernanda de Freitas), além de se envolver com Christian/Renato (Cauã Reymond).

Quem é Stephany em Um Lugar ao Sol?

A atriz Renata Gaspar interpreta Stephany, uma jovem que vive um relacionamento abusivo com Roney (Danilo Granghéia), um homem agressivo e ciumento.

A personagem trabalha como manicure e não teve a oportunidade de estudar, segundo o Na Telinha. Disposta a mudar de vida, ela termina o relacionamento com o marido, mas antes, apanha do rapaz.

Érica, sua irmã, irá se casar com Santiago (José de Abreu) mais adiante na novela, e para tentar se aproveitar da fortuna do ricaço, Stephany irá morar na mansão da família Assunção. A partir daí, ela vai se aproximar de Christian/Renato em Um Lugar ao Sol e terá um envolvimento amoroso com o protagonista, que é casado com Bárbara (Alinne Moraes).

Em um post em seu Instagram, a atriz revelou que foi chamada às pressas para interpretar a manicure e que tudo foi muito rápido e intenso. “Stephany me fez entender melhor o que é estar num relacionamento abusivo e não conseguir sair dele. Algo que acontece com muitas e muitas pessoas a todo instante”, escreveu.

Quem é Renata Gaspar?

A atriz Renata Gaspar, de 35 anos, está em sua primeira novela, as coleciona trabalhos com a arte. A paulista ficou conhecida por seu trabalho na série Pais de Primeira da Globo, onde vive a protagonista Taís. Ela também esteve no extinto programa humorístico Fora de Hora, além de já ter aparecido em outros seriados da emissora como Sob Pressão (2017), Mister Brau (2017) e Chapa Quente (2015).

Renata entrou em Um Lugar ao Sol para substituir Maria Flor, que precisou deixar o elenco após descobrir que estava grávida, segundo o jornal Metrópoles. A novela precisou ter algumas cenas regravadas, desta vez com Renata.