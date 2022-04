Quem é Tenório em Pantanal: personagem aparece na 2ª fase

Quem é Tenório em Pantanal? O personagem de Murilo Benício na nova versão da novela de Benedito Ruy Barbosa chegou ao folhetim na nova fase e ainda vai deixar muita gente com raiva. Um vilão sem escrúpulos, o mau-caráter faz a vida da esposa, e muitos outros personagens, um verdadeiro inferno.

Quem é Tenório em Pantanal?

Tenório é filho de boias-frias que morreram em um acidente quando ele ainda era criança. Ele é casado com Maria Bruaca (Isabel Teixeira), com quem teve uma filha, Guta (Julia Dalavia). O que muita gente ao redor do personagem não sabe é que ele mantém uma segunda família em São Paulo.

A outra mulher de Tenório se chama Zuleika (Aline Borges) e é mãe de três filhos, Renato, Roberto e Marcelo. Entre algumas das diferenças entre a versão original e o remake da TV Globo, Zuleika sabe que Tenório é casado com Maria Bruaca, mas continua no lugar de amante. Apesar de não ter problema com a posição de segunda mulher, a atriz Aline Borges contou pouco antes da estreia da novela que sua personagem insiste para que Tenório pare de mentir para a esposa e conte sobre a relação deles.

Machista, conservador e grosseiro, Tenório trata muito mal Maria Bruaca, ele é o responsável pelo apelido de “bruaca” da mulher, que sofre com a desfeita do marido e os constantes abusos do vilão. Apesar de não ter mais nenhum amor ou carinho por Maria Bruaca, Tenório fica possesso de raiva quando descobre que a esposa tem um caso com o peão Alcides. Por isso, ele castra o rapaz.

Além disso, Tenório em Pantanal é quem é o responsável pela desgraça na vida dos Marruá. O casal perdeu as terras que comprou no Paraná, o que resultou na morte de um dos filhos deles, Chico. Apesar de só dar as caras na segunda fase da novela, Tenório é citado no primeiro capítulo do folhetim como o responsável pela venda falsa das terras.

Final de Tenório em Pantanal

Depois da castração de Alcides, Tenório morre em Pantanal. Nos últimos capítulos da novela, o mau-caráter tem um novo embate com o amante de sua esposa, que consegue enfiar uma lança na barriga do personagem.

Tenório quase atira em Alcides, mas o marido de Maria Bruaca é distraído por Zaqueu (nome do personagem foi trocado para Zaquieu no remake), que também tem uma arma. Quando atira em Zaqueu, Tenório é atingido por Alcides na barriga. Por fim, Alcides jogo o corpo de Tenório no rio.

Personagem não ganhou chamada solo ainda, mas apareceu nas primeiras divulgações de elenco da novela:

Antes e depois – Versão de 1990 x 2022

Em 1990, Tenório foi interpretado por Antônio Petrin, que na época estava com 52 anos de idade. O intérprete do vilão da versão original hoje tem 83 anos e está afastado das telas desde 2020. O último trabalho do famoso foi o filme Compro Likes. A última novela de Petrin foi Escrava Mãe, da Record TV, em 2016. Ele interpretou o coronel Custódio Avelar na trama.

Em 2022, o papel passou para as mãos de Murilo Benício, que tem uma idade próxima a de Petrin na época da novela da Manchete, o ator carioca vai completar 51 anos em julho deste ano. Benício revelou em papo com a imprensa pouco antes da estreia do remake que nunca assistiu Pantanal. Quando a novela foi exibida na Manchete, em 1990, o ator vivia nos Estados Unidos.

Depois de conquistar o papel de Tenório em Pantanal, Benício optou por não assistir o folhetim, para criar sua própria versão do personagem.

Filhos de Tenório vivem romance polêmico na novela

Marcelo e Guta viverão um romance proibido na segunda fase da novela Pantanal. Filhos de Tenório com mulheres diferentes, o namoro será polêmico. Porém, é revelado no final do folhetim que o incesto não existe na relação, já que Marcelo não é filho biológico de Tenório.

Na versão original da novela, Zuleika esconde a verdade do amado, até que ele descobre o romance de Marcelo e Guta, que chega a ficar grávida. A amante de Tenório revela então que Marcelo é filho de outro homem e que por isso pode se relacionar livremente com Guta.

