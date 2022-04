Personagens segunda fase Pantanal: conheça o novo elenco da novela

Nova fase tem início no dia 12 de abril e segue até o final da novela, prevista para ficar no ar até o segundo semestre de 2022.

Após uma passagem de tempo de 20 anos, novos personagens entram segunda fase Pantanal, como o vilão Tenório, Trindade, Guta e muitos outros. Além disso, parte do elenco do remake da Globo passará a ser vivido por novos atores.

Quais personagens entram na segunda fase de Pantanal?

O principal novo núcleo integrado na trama da segunda fase será o de Tenório, um dos vilões do folhetim. Ao lado dele, aparecerão alguns dos personagens clássicos da versão da Manchete, como Maria Bruaca. Além disso, um novo filho de José Leôncio surgirá na trama, um misterioso peão e uma jovem que irá mudar a vida de Maria Marruá e Juma para sempre.

Além destes nomes, também surgirão na trama, o peão Alcides (Juliano Cazarré), Levi (Leandro Lima), Nayara (Victoria Rossetti), Zaquieu (Silvero Pereira) e Zefa (Paula Barbosa).

Tenório

O vilão será vivido por Murilo Benício e ele terá participação no passado de Maria Marruá e Gil. O personagem foi o responsável pelo golpe que o casal sofreu no Paraná, quando compraram terras no Sarandi.

Entre as principais tramas de sua história na segunda fase da novela Pantanal, o personagem de Benício terá duas famílias, cada uma em um estado diferente. Ele é marido de Maria Bruaca, sua primeira esposa e que não sabe que Tenório tem outra mulher em São Paulo. A personagem será vivida por Isabel Teixeira e será uma mulher sofrida, por conta dos abusos do marido.

A dinâmica na casa de Tenório e Maria muda com a chegada da filha do casal, Guta, uma jovem independente e bem resolvida que estudava engenharia em São Paulo. A moça faz a mãe abrir os olhos para o tratamento que recebe em casa e descobre a verdade sobre a traição do pai.

Nesta história, também aparecerá Zuleika (Aline Borges), a segunda mulher de Tenório, ela sabe da existência de Maria Bruaca, mas fica confortável na posição de segunda esposa. Com Tenório, Zuleika tem três filhos, Renato, Marcelo e Roberto.

SPOILER

Marcelo acaba se apaixonando por Guta e o casal vive uma relação polêmica, por serem meio irmãos. Porém, no final da trama original do folhetim, é revelado que Marcelo não é filho de Tenório e sim fruto de um relacionamento de Zuleika com outro homem.

Muda

Uma das principais personagens da segunda fase de Pantanal, Muda irá transformar a vida da família Marruá. A jovem é filha de um grileiro que foi morto no Paraná por Gil, que buscava vingança pela morte do filho Chico, e por isso vai ao pantanal para dar o troco.

A jovem finge que não fala e assim fica conhecida como “Muda”, ela ganha abrigo na casa de Maria Marruá e Juma, o que acaba amolecendo seu coração. Apesar de ter um arco de redenção ao longo da novela, é uma das causadoras da morte de Maria Marruá.

Tibério e Trindade – filho do Almir Sater

Novos peões chegarão na trama, Tibério será braço direito do personagem de Marcos Palmeira na fazenda dos Leôncio. Responsável e íntegro, Tibério ficará responsável por cuidar de tudo enquanto o patrão estiver fora e também de manter tudo no lugar diariamente.

Vivido pelo cantor Guito, Tibério dará abrigo para o misterioso Trindade, a quem também cederá emprego na fazenda de José Leôncio. Trindade será vivido por Gabriel Sater e vai ter sua história envolvida em mistério.

Na primeira versão de Pantanal, o violeiro vivia sob uma lenda local: que tinha pacto com o diabo. Ele chega a se envolver com Irma ao longo do folhetim.

José Lucas de Nada

Um personagem importante que colocará os pés no pantanal será José Lucas de Nada. Interpretado por Irandhir Santos, que foi Joventino na primeira fase. O personagem será filho bastardo de José Leôncio, o caminhoneiro é fruto da breve relação que o fazendeiro teve com a prostituta Generosa, quando ainda era jovem – Cena exibida no primeiro capítulo do remake.

Personagens segunda fase de Pantanal

Do núcleo principal do folhetim, continuam José Leôncio, Juma e Jove. O fazendeiro mulherengo agora será papel de Marcos Palmeira, que participou da versão original da novela como Tadeu. A partir desta nova etapa, José Leôncio terá a chance de reencontrar o filho, que não vê desde que era bebê. Ele precisará estreitar os laços com Jove, o que não será nada fácil, já que o rapaz é uma cria da cidade.

Juma e Jove vão chegar na fase adulta, cada um terá por volta dos 20 e poucos anos e irão se apaixonar. Jove será papel de Jesuíta Barbosa e Juma vai ser vivida por Alanis Guillen. A trama do casal irá começar quando Jove descobrir a verdade que sua mãe escondeu sobre José Leôncio durante anos, que o pai do rapaz está vivo e morando no pantanal. O jovem vai então fazer uma viagem ao Mato Grosso do Sul para um reencontro.

Lá, Jove balançará corações. Ele despertará o interesse de Guta (Julia Dalavia), uma das novas personagens da segunda fase de Pantanal, mas será fisgado por Juma. Os dois viverão uma paixão forte, porém, com altos e baixos por conta das diferenças entre os dois.

Além do romance que terá com Jove, a trama de Juma também será marcada por uma grande perda: a mãe da mocinha será assassinada. Logo no começo da segunda fase de Pantanal, Maria Marruá é baleada por um jagunço que busca vingança.

Filó, Irma, Tadeu, Gustavo e Madeleine também continuam na trama da segunda fase de Pantanal, os personagens agora serão interpretados por novos atores. Filó será Dira Paes, Irma é papel de Camila Morgado agora, Tadeu será José Loreto, Gustavo é interpretado por Caco Ciocler na nova etapa e Madeleine será vivida por Karine Teles.

A trama principal de Pantanal é guiada pela história da família Leôncio, que começa com Joventino, fazendeiro que sumiu no início do folhetim. Assista o vídeo e veja o que acontecerá com José Leôncio e Jove:

++ Veja como Maria Marruá morre em Pantanal

Atores que não vão ser substituídos na segunda fase

Três atores permanecerão em seus papéis na segunda etapa da novela, Juliana Paes, Osmar Prado e Almir Sater. Juliana, no entanto, logo deixará o folhetim. A carioca não será substituída por uma atriz mais velha, porém, morrerá no capítulo de número 15, previsto para ir ao ar na quarta-feira, dia 13 de abril.

Já o velho do rio continuará um personagem importante nesta nova etapa e o papel permanece nas mãos do veterano Osmar Prado. O guardião terá momentos decisivos na história do folhetim, cuidará de alguns personagens e ainda será um mistério a ser resolvido por José Leôncio.

O chalaneiro Eugênio, papel de Almir Sater, deve permanecer no folhetim. Não foi informado a frequência que o ator aparecerá na trama, mas Almir revelou que gravou uma cena ao lado do personagem que é vivido por seu filho, Gabriel Sater, na segunda fase da novela Pantanal. Por isso, sabe-se que pelo menos uma vez ele dá as caras na nova etapa do remake da TV Globo.

