Quem era Filó em Pantanal? Personagem será Dira Paes no remake

Uma personagem de grande importância na primeira e segunda fase do folhetim, Filó foi vivida por Tânia Alves e depois Jussara Freire na versão original da novela. Agora a obra ganha uma nova roupagem produzida pela TV Globo e traz no elenco as atrizes Leticia Salles e Dira Paes para assumir a pele da personagem. Quem era Filó em Pantanal? Relembre!

A personagem Filó é mãe de um dos filhos de José Leôncio, o jovem Tadeu da Novela Pantanal. Leôncio e Filó se conheceram em um prostíbulo e a mulher fazia parte do passado do pantaneiro, até que descobre uma gravidez e vai até a fazenda do rapaz para pedir por abrigo e emprego.

José Leôncio acolhe Filó e quando a criança nasce, a moça pede que o fazendeiro o batize. Assim, Tadeu cresceu na novela chamando o personagem de “padrinho”. A presença do menino supriu parte da falta que Leôncio sentia do filho Jove, que foi levado pela mãe Madeleine de volta ao Rio de Janeiro.

Anos se passam e na segunda fase da novela Pantanal, Filó continua ao lado de José Leôncio, ela tem um enorme carinho por ele e o apoia da forma que pode. Filó se torna braço direito do homem dentro de casa, ela cuida de tudo na residência e coloca os afazeres domésticos em ordem.

Na versão de 1990 da novela Pantanal, Filó foi interpretada na juventude por Tânia Alves e depois o papel ficou com a atriz Jussara Freire. Já seu filho, Tadeu, foi vivido por Marcos Palmeira, que agora será José Leôncio na segunda fase do remake de Pantanal na Globo. Tadeu será vivido por José Loreto na nova versão.

Dira Paes será Filó na 2ª fase no remake de Pantanal da Globo

A renomada atriz Dira Paes dará vida a Filó na novela Pantanal a partir da segunda fase da novela. A famosa contou à coluna de Patrícia Kogut no O Globo que se achava “a cara da novela” quando Pantanal foi lançada nos anos 1990, época em que estava iniciando sua carreira de atriz, e que está muito feliz de finalmente fazer parte deste universo nas telinhas.

Atualmente com 52 anos de idade, Dira é natural do Pará e já soma mais de 30 anos de carreira como atriz. O primeiro contato que Dira teve com a vida artística foi nos anos 80, quando fez teste para um filme britânico e foi selecionada para viver a personagem Kachiri, ainda na adolescência.

Depois que se formou no ensino médio, a Filó do remake da novela Pantanal se mudou para o Rio de Janeiro e começou a estudar Artes Cênicas na Unirio. Na época, ela conquistou mais um trabalho no cinema, o filme Ele, o Boto (1987) e desde então nunca parou.

Ela somou trabalhos no cinema, teatro e em 1990 estreou nas telinhas da Globo, como Nininha na novela Araponga. A partir daí, a atriz somou muitos projetos no currículo e começou a ficar cada vez mais conhecida entre o público com obras famosas, como: Irmãos Coragem (1995), Dona Flor e Seus 2 Maridos (1998), A Diarista (2003), 2 Filhos de Francisco (2005), Ó Paí, Ó (2007), Caminho das Índias (2009), Ti Ti Ti (2010 – 2011), Fina Estampa (2011 – 2012), Salve Jorge (2012 – 2013), entre outros.

Os trabalhos mais recentes de Dira Paes foram As Five em 2020 e Pureza, Veneza, Verão 90 e Divino Amor, todos lançados em 2019. Atualmente ela estará na novela Pantanal, em que será Filó.

Primeiro trailer divulgado da novela mostrou Dira Paes na pele de Filó:

Filó da 1ª fase do remake

Na primeira fase do folhetim, o papel de Filó na novela Pantanal será de Leticia Salles. Este será o primeiro trabalho da modelo de 26 anos nas telinhas.

Carioca, Letícia nasceu no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ela começou a carreira de modelo aos 18 anos de idade, na época ela pensava em seguir carreira na área da saúde e estudava biomedicina. Durante o tempo em que trabalhou como recepcionista em um salão de cabeleireiro, a moça foi contatada por uma dona de agência para fazer alguns testes e passou.

Foi então que começou a empreitada de Letícia em uma nova carreira, a do mundo da moda. Ela participou de campanhas internacionais e chegou a morar na Europa. Em 2020, a atriz estreante retornou ao Brasil e começou a estudar atuação.

