Quem está na final do Masterchef e quando a disputa de 2022

A semifinal da competição de culinária da Band foi realizada e quem está na final do Masterchef 2022 foi definido. O penúltimo programa da temporada contou com Rafael, Fernanda e Lays, mas apenas dois participantes seguiram para a grande final, que irá acontecer na próxima semana.

Quem está na final do Masterchef de 2022?

Fernanda e Lays é quem está na final do Masterchef 2022, a nona temporada do reality show. No programa que foi ao ar no dia 30 de agosto, terça-feira, Rafael foi eliminado e assim a grande final do programa será apenas entre mulheres. O último episódio desta temporada será exibido ao vivo no dia 6 de setembro, a partir das 22h30.

Lays foi a primeira participante a conquistar sua vaga na final. Ela venceu a primeira disputa da semifinal com um prato que levou ancho dry aged, cebolas caramelizadas, palmito pupunha com farofa de tutano e salada de agrião.

No desafio, os participantes tiveram que replicar pratos que foram de vencedores do Masterchef Profissionais. Como Lays foi campeã no episódio do dia 23 de agosto, que antecedeu a semifinal, ela pôde escolher qual competidor cozinharia qual prato.

Assim, ela escolheu a receita que foi do menu campeão de Daisy, a campeã da primeira temporada dos profissionais. Optou que Rafael ficasse com um prato feito por Pablo, vencedor da segunda temporada dos profissionais, e Fernanda ficou com a receita de Rafael, campeão da terceira temporada da atração.

No último desafio da noite, a prova de eliminação, Fernanda e Rafael duelaram em uma preparação de banquete mineiro. Apesar de performances parecidas, Fernanda levou a melhor, pois o ponto de sua carne definiu o resultado. Ela apresentou um lombo recheado de cogumelos e tâmaras, com bacon, feijão tropeiro e quiabo refogado.

Desta forma, foi definido que Lays e Fernanda é quem está na final do Masterchef 2022 e Rafael deixou o programa, assumindo a terceira colocação da temporada.

Quem já venceu o programa

1ª temporada: Elisa foi a primeira vencedora da competição culinária. Após realizar o curso oferecido ao grande campeão da disputa e se tornar chefe de cozinha, ela retornou ao reality show, mas dessa vez como convidada. Ela apresentou um prato aos competidores, que precisaram replicar a produção de Elisa. Hoje, ela é dona de um bistrô.

Na grande final, ela derrotou Helena Manosso, que foi coroada vice-campeã e infelizmente faleceu em junho de 2021 em decorrência de uma infecção generalizada.



2ª temporada: no seguinte, quem venceu foi Izabel Alvares. A carioca teve um feito inédito no programa, ela foi a única repescada a vencer o reality show culinário até hoje. Como Fernanda, participantes quem está na final do Masterchef 2022, também voltou ao programa com a repescagem, ela tem a chance de se igualar ao feito de Izabel.

Após o programa, Izabel usou o dinheiro do prêmio para abrir seu próprio negócio. Assim como Eliza, ela também retornou ao reality alguns anos depois para dar uma aula aos competidores amadores. Ela derrotou Raul Lemos na grande final da segunda temporada.

3ª temporada: o terceiro ano da atração foi a primeira vez em que um homem foi coroado campeão. Leo Young derrotou Bruna Chaves e levou o troféu de campeão para casa. Hoje, Leonardo é chef executivo e sócio de um restaurante japonês em São Paulo. Ele também faz sucesso nas redes sociais, em que ensina receitas simples. Atualmente ele soma 825 mil fãs no Instagram. Leo Young também já voltou ao programa.

4ª temporada: Michele Crispim foi a campeã da quarta temporada. Ela derrotou Deborah Werneck, uma das favoritas da temporada, e levou o grande prêmio para casa. Atualmente, ela tem uma marca de sobremesas e abriu seu próprio restaurante de comida saudável. Além disso, ela recentemente apareceu no reality show culinário Iron Chef Brasil, da Netflix. Michele apareceu novamente no reality show durante uma das provas da competição culinária.

5ª temporada: Maria Antonia Russi derrotou Hugo Merchan e levou o prêmio de campeã do quinto ano de Masterchef. Com o curso dado ao vencedor, ela se tornou chef de cozinha e hoje também é sommelière (especialista em vinhos). Ela se tornou personal chef, além de dar aulas de gastronomia e trabalhar com as redes sociais. Em um episódio especial da competição da Band, Maria Antonia já voltou aos estúdios do reality show.

6ª temporada: Rodrigo Massoni foi o grande campeão da sexta edição dos cozinheiros amadores. Ele derrotou Lorena Dayse na grande final e foi coroado vencedor. Conhecido por ser um dos competidores mais tranquilos do programa, Rodrigo chegou na grande final entre os favoritos da temporada. Atualmente, ele atua em eventos gastronômicos e mostra seu trabalhos nas redes sociais.

7ª temporada: esta edição foi vencida por Anna Paula Nico e teve uma dinâmica diferente por conta da pandemia do covid-19. Assim, a cada episódio uma leva de participantes novos aparecia e alguém era coroado campeão do episódio. Na grande final, os vencedores de cada episódio retornaram e entre eles foi realizado uma disputa. Hoje, Anna Paula tem seu próprio restaurante.

8ª temporada: a última temporada do Masterchef foi vencida por Isabella Scherer, atriz, empresária e filha do ex-nadador Fernando Scherer, conhecido como Xuxa. Em uma das temporadas mais disputadas do programa – e que marcou a estreia de Helena Rizzo entre os jurados – a jovem derrotou Eduardo Prado, que já havia competido no Masterchef Kids. Recentemente, Isabella se tornou mãe de gêmeos.

