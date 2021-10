Quem fica com a fortuna de Afonso Lambertini em Da Cor do Pecado?

Da Cor do Pecado está em sua reta final no canal Viva. Durante a trama, o dinheiro de Afonso (Lima Duarte) foi alvo de disputa entre os vilões Bárbara (Giovanna Antonelli) e Tony (Guilherme Weber), e o verdadeiro herdeiro, Paco (Reynaldo Gianecchini). Em breve, a audiência descobrirá com quem fica com a fortuna de Afonso Lambertini.

Quem fica com a fortuna de Afonso Lambertini?

Após a morte de Afonso, Tony e Bárbara conseguem ficar com a fortuna do pai de Paco. Isso porque Tony consegue uma documentação que diz que o ricaço teria deixado todo o dinheiro para Otávio (Felipe Latgé), filho de Bárbara com Paco.

Os vilões vão para a Suíça e transferem todo o dinheiro da conta de Afonso para a deles, metade para cada um. Tempos depois, Paco é preso e Bárbara entrega Tony para a polícia. Antes disso, ela transferiu todo o dinheiro do amante para sua própria conta e livrou o pai de seu filho da cadeia.

É então que Bárbara, enganada por Paco, dá uma procuração para que ele possa movimentar as contas. O mocinho consegue pegar todo o dinheiro que pertencia ao seu pai de volta. Mas, a grana não fica com ele: o mocinho doa toda a bolada para pessoas carentes.

Da Cor do Pecado termina na primeira quinzena de novembro. A partir do dia 22 de novembro, Páginas da Vida entra na programação. A trama tem em seu elenco grandes nomes como Regina Duarte, Lilia Cabral, Fernanda Vasconcellos, Ana Paula Arósio, Thiago Rodrigues, entre outros.

Que horas passa a novela?

O folhetim é exibido de segunda a sábado, às 13h30 (horário de Brasília) e reprisado às 22h50, no canal Viva. Para assistir a novela, é necessário ter TV por assinatura ou ser assinante do GloboPlay +canais.

Claro TV: canal 43 e 543 (HD).

Vivo: canal 804 (HD).

Sky: 43 e 543 (HD).