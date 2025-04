Quem fica com os dólares em Vale Tudo? Dinheiro muda rumos da trama

Marco Aurélio tentou ser esperto e passar a perna em Rubinho, para que o músico entrasse nos Estados Unidos levando uma mala de dinheiro não declaro. Mas com a morte do pianista, o destino quis que a bolada fosse parar nas mãos de outro personagem. Afinal, quem fica com os dólares em Vale Tudo?

Quem ficou com a mala de dólares em Vale Tudo?

O dólares não voltarão para Marco Aurélio ainda e quem ficará com a mala de dinheiro, em um primeiro momento, será Raquel. A ex-mulher de Rubinho ficará com os pertences do músico e tentará entregar para a filha, Maria de Fátima. Mas a vilã não terá interesse na “herança” do pai, sem saber que ali tem um verdadeiro prêmio de loteria.

Ao voltar para a casa, a cozinheira então abrirá a bagagem de Rubinho e encontrará os dólares. Raquel ficará chocada, pois nunca viu tanto dinheiro na vida e como é honesta, logo pensará em uma forma de devolver o montante ao verdadeiro dono.

Acontece que a ambição de Ivan falará mais alto e o rapaz insistira para que a namorada use o dinheiro para mudar de vida. Os planos do namorado deixará Raquel irritada e os dois brigarão.

Enquanto isso, Maria de Fátima vai descobrir que a mala de Marco Aurélio foi trocada com a do seu pai e está com sua mãe. A interesseira logo irá atrás de Raquel com um plano de roubar o dinheiro.

Na primeira versão de Vale Tudo, Maria de Fátima dopa a mãe, roubou os dólares e colocou a culpa em Ivan. A cozinheira acreditou na versão da filha e terminou a relação.

A essa altura, Maria de Fátima só pensa em se casar com Afonso e acredita que será melhor devolver ao Marco Aurélio, mas com um preço: o poderoso terá que dar um emprego a César. A vilã fará chantagem com o vice-diretor da TCA.