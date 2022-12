Quem ganhou o The Voice? Keilla Júnia é campeã; veja a porcentagem

Keilla Júnia foi quem ganhou o The Voice com 51,78% dos votos. A cantora superou os adversários Bell Lins, Mila Santana e Juceir Jr. nas duas apresentações da noite e ficou com o prêmio em dinheiro, além de ter dado mais uma vitória para o técnico Michel Teló. A vencedora também vai assinar um contrato com uma gravadora.

Keilla Júnia foi a grande vencedora da 11ª temporada do The Voice Brasil. No time de Michel Teló, ela surpreendeu a plateia ao se apresentar com as músicas Love on Top, de Beyoncé, e Um Amor Puro, de Djavan, que encantou o público e os jurados.

A cantora levou para casa o prêmio de R$500 mil em dinheiro e um contrato com a gravadora Universal Music para seguir na carreira artística. Ela fazia parte do time Michel Teló, que conquista mais uma vitória no programa.

No episódio final, foi o público quem escolheu quem merecia se tornar o campeão desta temporada. Ao contrário dos demais realities shows, a votação só abre após o início da edição na TV.

Todos os finalistas, Bell Lins, Mila Santana, Juceir Jr. e Keilla Júnia, apresentaram duas músicas cada. Os jurados Lulu Santos, Iza, Gaby Amarantos e Michel Teló também fizeram performances individuais, como costuma acontecer no final da cada temporada.

Quem já ganhou o The Voice?

Ao longo dos mais de dez anos que o programa está no ar, onze cantores já ganharam a chance de mudar de vida com o The Voice Brasil.

A primeira campeã foi Ellen Oléria, em 2012, parte do time de Carlinhos Brown, que deixou o time de técnicos. Nos anos seguintes, a vitória ficou com Sam Alves, do time Claudia Leitte, na segunda temporada, e com a dupla Danilo Reis & Rafael, do time Lulu Santos, no terceiro ano de exibição da competição.

Depois, só deu Michel Teló. A voz de 'Ai Se Eu te Pego', emplacou cinco campeões seguidos: Renato Vianna (2015), Mylena Jardim (2016), Samantha Ayara (2017), Léo Pain (2018) e Tony Gordon (2019).

Em 2020, Victor Alves, do time Iza, levou o prêmio para casa, mas a vitória retornou para o time de Teló em 2020 com a conquista do título de campeão por Giuliano Eriston.

Ranking dos vencedores

Michel Teló - 6 vitórias

Renato Vianna (2015)

Mylena Jardim (2016)

Samantha Ayara (2017)

Léo Pain (2018)

Tony Gordon (2019)

Giuliano Eriston (2022)

Lulu Santos - 1 vitória

Danilo Reis & Rafael (2014)

Iza - 1 vitória

Victor Alves (2020)

Claudia Leitte - 1 vitória

Sam Alves (2013)

Carlinhos Brown - 1 vitória

Ellen Oléria (2012)

Vai ter The Voice em 2023?

O The Voice retorna para a 12ª temporada e as inscrições já estão abertas! Os interessados encontram a ficha com todos os dados necessários no site da atração no Gshow. Siga os passos:

Passo 1: acesse o site do The Voice Brasil (https://gshow.globo.com/realities/the-voice-brasil/);

Passo 2: clique em 'The Voice Brasil: inscrições para temporada 2023 já estão abertas!' e depois em 'CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER';

Passo 3: na ficha de inscrição, preencha os dados solicitados pelo sistema como nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail e crie uma senha.

Passo 4: também é necessário gravar um vídeo cantando. O participante deve se gravar primeiro cantando e depois, se quiser, falar um pouco sobre si. A produção orienta que o vídeo não seja gravado em locais barulhentos e escuros.

Caso a música escolhida seja estrangeira, é necessário também cantar um trecho de uma música também em português. Também é recomendado usar um instrumento musical ou base como acompanhamento e evitar cantar à capela.

Ainda não há data para a estreia da próxima temporada do The Voice, que costuma acontecer no fim do ano. O programa também tem algumas variações de seu formato, como o Kids, apenas com crianças, e o The Voice +, com pessoas acima de 60 anos.

