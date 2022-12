Séries que vão lançar em 2023: 12 produções mais esperadas

The Last of Us (esquerda) estreia em janeiro e You (direita) tem primeira metade de temporada em fevereiro e episódios finais em março - Foto: Reprodução/Divulgação/HBO/Netflix

Com o novo ano batendo na porta, é hora de anotar na agenda quais serão as séries que farão parte das suas maratonas em 2023. Os canais e plataformas streamings já preparam as produções que vão agradar o público ao longo do ano. Confira o que você poderá assistir em breve!

+8 séries para quem gostou de Wandinha da Netflix

The Last os Us é uma das séries mais esperadas

Uma das principais estreias de janeiro de 2023 é a série The Last of Us. A produção da HBO baseada no aclamado jogo de videogame é muito aguardada pelo público e promete surpreender. A trama é estrelada pelo chileno Pedro Pascal e a britânica Bella Ramsey.

A dupla de atores interpreta Joel e Ellie, ele é um contrabandista atormentado que precisa escoltar a jovem Ellie por um país devastado por um apocalipse zumbi. A trama estreia no dia 15 de janeiro.

Onde assistir: HBO Max

Ginny & Georgia - 2ª temporada

Na Netflix, o mês de janeiro também marca a estreia da série Ginny & Georgia, que ganha sua segunda temporada no dia 5. A produção segue a história de uma mulher que se muda para uma pequena cidade com a filha Ginny (Antonia Gentry) e o filho mais novo, Austin.

Georgia (Brianne Howey) é o tipo de mãe leoa que faz tudo pelos filhos, mas tem problemas de relacionamento com Ginny, que está na adolescência. A menina precisa lidar com uma nova vida, nova escola e novos amores.

Onde assistir: Netflix

Servant - 4ª temporada

Os fãs do diretor, produtor e roteirista M. Night Shyamalan ganharão mais uma leva de episódios de Servant no catálogo da Apple TV a partir do dia 13 de janeiro. O pontapé da história é com a chegada de uma babá na casa de uma família peculiar.

Após uma trágica perda, Dorothy (Lauren Ambrose) cuida de um bebê reborn como se fosse seu verdadeiro filho, que faleceu. No entanto, com a chegada da peculiar Leanne (Nell Tiger Free), magicamente o bebê de mentira ganha vida.

Onde assistir: Apple TV+

You - 4ª temporada

Fevereiro e março são os meses da aguardada temporada de You, série de sucesso do catálogo da Netflix. Desta vez, a série vai lançar sua nova leva de episódios em dois lançamentos separados, os primeiros episódios saem em 9 de fevereiro e a segunda parte vem um mês depois, em 9 de março.

A produção está na quarta temporada e agora o psicopata Joe, vivido por Penn Badgley, irá seguir sua nova vítima em Londres, na Inglaterra. A cada ano da série, o assassino fica obcecado por mulheres diferentes. Ele chegou a se casar com uma delas, que também se mostrou uma desequilibrada, mas agora o homem está solteiro novamente.

Onde assistir: Netflix

The Mandalorian - 3ª temporada

Querida entre os fãs do universo de Star Wars, a terceira temporada de The Mandalorian chega ao Disney+ a partir de 1 de março. A atração é exibida semanalmente, ou seja, não é possível conferir todos os episódios de uma vez. A trama segue um mercenário regido pelo código de honra dos Mandalorianos.

O famoso "baby Yoda" é uma das criaturas mais amadas da série e é febre na internet.

Onde assistir: Disney+

+10 melhores séries turcas para assistir na Netflix em 2023

Sombras e Ossos - 2ª temporada

No dia 16 de março, a Netflix irá lançar a segunda temporada de Sombra e Ossos. A série é baseadano Grishverso, série literária da autora Leigh Bardugo. O primeiro ano mostrou Alina (Jessie Mei Li), uma garota que descobre ter um poder imenso nas mãos. Ela acaba nas garras do vilão Kirigan (Ben Barnes) e é também a missão de um grupo de ladrões, que precisa sequestrá-la.

Segundo a internacional EW (Entertainment Weekly), o novo ano da série irá adaptar o segundo e terceiro livros da série Sombras e Ossos na mesma temporada.

Onde assistir: Netflix

Stranger Things - 5 ª temporada

A quinta e última temporada de Stranger Things tem previsão de estrear em 2023, mas ainda não se sabe a data de lançamento dos novos episódios. Um fenômeno da Netflix, a série traz a trama de crianças da pequena cidade de Hawkins que começam a lidar com situações improváveis e sobrenaturais depois de encontrarem a poderosa Eleven (Millie Bobby Brown), fruto de um experimento do governo.

A quarta temporada da produção estreou em 2021 e trouxe o grande vilão Vecna, que foi interpretado por Jamie Campbell Bower. A nova temporada será a última aventura das crianças.

Onde assistir: Netflix

Win or Lose - 1ª temporada

Win or Lose é uma obra bastante aguardada por ser primeira série animada da Pixar. Ainda não há data exata de lançamento, mas a previsão é que os episódios da trama cheguem em 2023 ao catálogo do Disney+.

Escrito e dirigido por Carrie Hobson e Michael Yates, a trama mostrará o treinador Dan (Will Forte), que segue um time de softball do ensino médio.

Onde assistir: Disney+

Ted Lasso - 3ª temporada

Uma das séries de comédias mais amadas dos últimos anos, tanto pela crítica quanto o público, Ted Lasso irá se despedir em 2023. A próxima temporada da produção, ganhadora de diversos Emmys, vai ser a última leva de episódios da série de sucesso da Apple TV+

A história da produção segue o treinador de futebol americana Ted Lasso interpretado por Jason Sudeikis, que viaja até a Inglaterra para treinar um time de futebol de campo - esporte que ele não entende nada.

Onde assistir: Apple TV+

The Boys - (4ª temporada)

The Boys é uma série muito amada da Amazon Prime Video. A produção mostra como seria o mundo real caso super-heróis realmente existissem. Apesar da crença que eles poderiam ser realmente aquelas figuras altruístas, a produção mostra que nunca se deve dar tanto poder para alguém.

A estreia está prevista para 2023, mas não se sabe até então quando os novos episódios chegam ao catálogo do streaming. O elenco principal é composto por Antony Starr, Karl Urban, Jack Quaid e Erin Moriarty. Na última temporada, a série também ganhou a adição de Jensen Ackles, muito amado pelo público por interpretar o Dean Winchester de Supernatural.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Loki

A série Loki, projeto solo do personagem da Marvel, estreou em julho de 2021 e foi um sucesso entre o público do universo. Ansiosos para a próxima temporada, os fãs da produção podem aguardar por novos episódios em 2023. A Disney ainda não revelou quando será a estreia, mas já confirmou que a série chega ao catálogo no próximo ano e soltou algumas cenas da segunda temporada da série em um trailer especial.

A trama se passa após os acontecimentos de Vingadores: Ultimato, em que Loki foge com o Tesseract. Por isso, ele é preso pela TVA, uma organização que tem o dever de manter a linha do tempo intacta.

Onde assistir: Disney+

Take it from the God of Mischief himself: We can’t wait for 2023 on #DisneyPlus. 🙌 #DisneyPlusFeelsLikeHome pic.twitter.com/THWdB85xUw — Disney+ (@DisneyPlus) December 19, 2022

The Sex Life of College Girls - 3ª temporada

The Sex Life of College Girls se tornou uma das séries mais amadas do catálogo da HBO Max e acabou de ser renovada para mais uma temporada. O próximo ano tem previsão de estreia para 2023, mas ainda sem data definitiva.

De acordo com dados divulgados pela HBO, os episódios finais da segunda temporada da série ganharam um aumento de 71% em comparação com a 1ª temporada. Ou seja, a série está bombando! A trama segue a vida de quatro jovens totalmente diferentes que se tornam colegas de quarto na faculdade.

Onde assistir: HBO Max

Leia também

Qual é a sequência dos filmes de A Era do Gelo e onde assistir?

Próximas novelas do Viva 2023: veja a programação e estreias do canal