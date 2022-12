Emily e Gabriel 3 temporada: eles ficam juntos em Emily em Paris?

Os fãs de Emily em Paris tiveram sua dose de romance neste novo ano da série. Quem já devorou todos os episódios ou quem ainda não chegou lá, mas tem curiosidade sobre o final, está morrendo de vontade de saber como termina Emily e Gabriel 3 temporada. A jovem era apaixonada pelo francês, que estava prestes a se casar com outra.

+Elenco de Emily em Paris: quem é quem na 3ª temporada

Emily e Gabriel ficam juntos no final da 3ª temporada?

Quem já conferiu o último episódio da terceira temporada viu que Emily e Gabriel não ficaram juntos, mas o caminho está aberto para eles se relacionarem no futuro da série. Alfie (Lucien Laviscount) terminou com a personagem de Lily Collins e Camille (Camille Razat) também fez de Gabriel (Lucas Brazo) um homem solteiro.

Tudo aconteceu no último episódio, o décimo da temporada - intitulado Farsa - em que os personagens prestigiam o casamento de Gabriel com Camille. Antes da cerimônia, Emily escuta Camille no telefone e conversa com a garota como ela deve contar ao noivo que pulou a cerca ao se relacionar com Sofia (Melia Kreiling).

Camille se nega a falar a verdade para Gabriel e segue com o casório, mas muda de ideia no altar. Depois de Gabriel dizer o aguardado "sim", Camille não corresponde. A loira diz que os dois não devem ficar juntos e explica: "Gabriel, só estamos juntos porque eu sabia que estava apaixonado pela Emily. Eu fiz um pacto com ela de que nenhuma de nós namoraria com você. Assim não ficariam juntos. Mas eu quebrei o pacto, porque achei que te queria mais. Talvez porque eu não queria perder".

Ao terminar o relacionamento, a moça também afirma: "você e Emily se apaixonaram assim que se conheceram, dá para ver nos seus olhos. O jeito como ela te olha e como você olha para ela. Todo mundo consegue ver. Então eu sinto muito, de verdade, mas não podemos nos casar". Em seguida, Camille vai embora da capela e deixa Gabriel no altar.

No mesmo momento, ao ouvir tudo, Alfie se despede de Emily e diz que não será segunda opção de ninguém. "Eu sabia que tinha coisa aí (...) Não sou prêmio de consolação, vá atrás do seu homem. Não sou seu homem e acho que nunca fui", declara ao ir embora.

Pouco depois, Emily e Gabriel aparecem conversando sozinhos. Emily confessa que realmente fez um pacto com Camille de não namorá-lo, por achar ser a decisão certa. Ela também revela que sempre teve sentimentos pelo rapaz, que responde: "também foi difícil para mim".

Antes do final do último episódio de Emily em Paris, os dois não se beijam e nem falam em reatar, apesar de agora ambos estarem solteiros. Porém, Gabriel solta uma bomba no colo de Emily, ele conta que Camille voltou da Grécia porque está grávida.

+Onde é filmada a série Emily em Paris? Conheça os cenários da série

O que acontece com Nicolas e Mindy?

Mindy (Ashley Park) e Nicolas (Paul Forman) brigam feio no último episódio da temporada, por conta de um desentendimento do rapaz com Emily, melhor amiga de Mindy. Os dois discutem e o rapaz pergunta se então Mindy decidirá entre ele ou a amiga.

A garota não fala em terminar com ele, mas exige que ele faça as pazes com sua melhor amiga. No dia em que eles devem viajar para ir até o casamento de Camille e Gabriel - que Mindy diz ser a ocasião para Nico e Emily fazerem as pazes - o rapaz não chega no horário no apartamento dela.

Mindy reclama com ele em mensagens de texto e acha que Nicolas nem vai aparecer, mas ele a surpreende. Mindy reclama que eles não chegarão a tempo, mas o namorado a surpreende e a leva de helicóptero até a festa. Os dois terminam a temporada bem e juntos. Nicolas pede desculpas para Emily e os dois fazem as pazes, seguindo em um clima amigável.

Leia também

Emily em Paris: confira os looks mais inspiradores da nova série da Netflix