Qual o prêmio do The Voice 2022 e quem são os finalistas

A final da 11ª temporada do The Voice Brasil acontece nesta quinta-feira, 29. Mila Santana, Bell Lins, Juceir Jr. e Keilla Júnia concorrem a chance de levar para casa uma quantia em dinheiro, além da oportunidade de seguir carreira na música. Afinal, qual o prêmio do programa?

Qual o valor da premiação do The Voice?

O vencedor leva para casa o valor de R$500 mil e assina um contrato com a gravadora Universal Music. A final acontece na quinta-feira, 29, às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia.

O resultado será anunciado apenas no final do programa. Enquanto isso, o público poderá seguir votando e escolher quem deve vencer o programa através do Gshow e do site do The Voice Brasil

Neste ano, os finalistas são Bell Lins, Mila Santana, Juceir Jr. e Keilla Júnia - cada um deles fará duas apresentações.

Os técnicos Lulu Santos, Iza, Gaby Amarantos e Michel Teló também vão soltar a voz em apresentações individuais, como de costume no final da temporada. Enquanto isso, o público poderá seguir votando em seu cantor favorito.

Como votar no The Voice Brasil?

A votação só será aberta quando a final do The Voice Brasil estiver no ar. Durante o programa, é só seguir os passos:

Passo 1: acesse a página do The Voice Brasil (https://gshow.globo.com/realities/the-voice-brasil/);

Passo 2: localize a votação na página do programa;

Passo 3: o sistema requer um cadastro para participar da votação. Quem já tiver uma conta Globo só precisa inserir o e-mail e senha cadastrados. Já novos usuários terão que informar dados como nome e data de nascimento, além de aceitar os termos de uso e política de privacidade.

Passo 4: depois que o cadastro estiver concluído, clique sobre a foto do participante que você quer que vença o The Voice e confirme o voto. O público pode participar quantas vezes quiser.

Quem são os finalistas do The Voice?

Quatro cantores concorrem ao grande prêmio do programa, sendo um de cada técnico do programa. São eles:

Mila Santana, do time Gaby

Mila Santana foi a escolhida de Gaby Amarantos para ganhar 20 pontos. Além disso, ela também recebeu 48,07% dos votos do público, eliminando Fellipe Dias e Nath Audizio, que deixaram a competição. A cantora encantou a todos ao se apresentar com a música And I'm Telling You, de Jeniffer Hudson.

Bell Lins, do time Iza

Bell Lins garantiu sua vaga na final ao apresentar a música "I'll never love again", de Lady Gaga. Iza escolheu Dgê para receber os 20 pontos, mas a cantora levou a maioria dos votos do público, com 51,79%. Dgê e César não avançaram para a final.

Juceir Jr, do time Lulu

Juceir foi escolhido por Lulu para ganhar os 20 pontos e também recebeu 44,72% dos votos, eliminando Brenda Helen e Juniô da final. O cantor encantou a todos ao se apresentar com a música Perfect, de Ed Sheeran.

Keilla Júnia, do time Teló

Keilla Júnia cantou a música I Have Nothing, de Whitney Houston, e se tornou a quarta finalista do The Voice. Ela foi escolhida por Teló para ganhar os 20 pontos e também recebeu 51,45% dos votos do público. Sendo assim, Duda & Isa Amorim e Makem foram eliminados.

Qual técnico ganhou The Voice mais vezes?

Michel Teló é o técnico que mais treinou cantores que venceram o programa, acumulando seis vitórias no The Voice. Cinco delas foram consecutivas, entre 2015 e 2019.

Em 2020, a vitória ficou com Victor Alves do time de Iza, mas Teló pegou o posto de campeão de volta em 2021 quando seu pupilo Giuliano Eriston foi escolhido pelo público para vencer.

1ª temporada (2012): Ellen Oléria, do time Carlinhos Brown

2ª Temporada (2013): Sam Alves, do time Claudia Leitte

3ª Temporada (2014): Danilo Reis & Rafael, do time Lulu Santos

4ª Temporada (2015): Renato Vianna, do time Michel Teló

5ª Temporada (2016): Mylena Jardim, do time Michel Teló

6ª Temporada (2017): Samantha Ayara, do time Michel Teló

7ª Temporada (2018): Léo Pain, do time Michel Teló

8ª Temporada (2019): Tony Gordon, do time Michel Teló

9ª Temporada (2020): Victor Alves, do time Iza

10ª Temporada (2021): Giuliano Eriston, do time Michel Teló

