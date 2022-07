Quem ganhou o The Voice Kids 2022: Isis Testa é campeã

Mais uma edição chegando ao fim e quem ganhou o The Voice Kids 2022 foi Isis Testa com 43,65% dos votos. A cantora mirim faz parte do time da dupla sertaneja Maiara e Maraísa, que desbancaram Michel Teló. A final totalmente feminina contou também com Isadora Pedrini e Mel Grebin.

Quem ganhou o The Voice Kids 2022

Isis Testa foi quem ganhou o The Voice Kids 2022. A cantora mirim ganhou um prêmio de R$ 250 mil e um contrato com a Universal Music. Além, é claro, do troféu de campeã da nova edição.

A menina é do time de Maiara e Maraisa e derrotou Débora Azevedo e Kaio Alvaro na semifinal. A garota é natural de Natal, no Rio Grande do Norte, e tem 10 anos. Ela é de uma família de músicos. Isis já fez parte de um coral que se apresentava para pessoas em asilos.

Quem ganhou o The Voice Kids é decidido pelo público, assim como grande parte dos realities da TV Globo. Ou seja, tudo é definido por meio de uma votação entre os finalistas no site oficial da emissora. Por isso, na semana passada, após a semifinal do programa, uma enquete foi disponibilizada no Gshow para o público decidir quem merecia vencer: Isis Testa, Mel Grebin ou Isadora Pedrini.

A partir do próximo domingo (24), a faixa de horário do The Voice Kids será ocupada pelo novo projeto de Ivete Sangalo, Pipoca da Ivete. O programa vai trazer convidados anônimos e famosos para gincanas, brincadeiras, entre outras atrações.

Finalistas de 2022

Mel Grebin foi a primeira candidata a conquistar vaga na grande final do reality show infantil. A menina de 11 anos de idade era do time de Michel Teló e somou mais pontos que seus adversários de semifinal, Rafa Lemos e a dupla Sávio e Gustavo.

Mel é natural do Rio Grande do Sul. A menina sempre cantou, mas começou a se aventurar de verdade no mundo da música e a desenvolver seu dom por volta dos 8 anos de idade. A finalista foi aprovada na fase das audições às cegas com a música I Will Always Love You, de Whitney Houston.

Isadora é a mais nova entre as três finalistas, a menina tem apenas 9 anos de idade. Ela foi aprovada na primeira fase do programa com a canção Pesadão, de Iza. A finalistas também atua e é do time de Carlinhos Brown. Na semifinal, a pequena derrotou dois meninos, Arthur Marçal e Artur de Mari.

Quem já ganhou o The Voice Kids?

O programa está no ar desde 2016 e já conta com vários campeões ao longo dos anos. Até hoje, apenas uma menina venceu o reality show musical, os demais foram vencedores do sexo masculino. Isso muda agora em 2022, que tem apenas meninas na grande final.

Wagner Barreto foi quem ganhou o The Voice Kids na primeira edição do programa, lá em 2016. Ele tinha 15 anos na época e fez parte do time da dupla sertaneja Victor & Léo. O paranaense conquistou o prêmio com 66% votos do público.

Thomas Machado foi o campeão mais novo da história do programa, ele tinha 9 anos na época (2017). Gaúcho, o vencedor da segunda temporada era do time de Ivete Sangalo.

Eduarda Brasil foi a única garota a ser quem ganhou o The Voice Kids até hoje. Ela era do time de Simone & Simaria e levou o troféu de campeã da terceira temporada.

Jeremias Reis foi o campeão da quarta temporada. Ele é natural do Espírito Santo e assim como a campeão da edição antes dele, também era do time de Simone & Simaria.

Kauê Penna foi campeão da quinta temporada do programa musical. Ele era do time de Carlinhos Brown e natural do Rio de Janeiro. O menino esteve recentemente na peça de teatro musical Rua Azusa.

O campeão mais recente do programa foi Gustavo Bardim, que venceu a sexta edição do programa. Ele era do time de Michel Teló e natural de Santa Catarina.

Leia também

Próxima novela das 6: como será Mar do Sertão da Globo