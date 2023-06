Quem já saiu e quem continua na Dança dos Famosos 2023?

Quem continua na Dança dos Famosos 2023 são oito competidores que seguem disputando o título de campeão dessa temporada. Até agora, foram oito duplas que deixaram a competição do Domingão com Huck nas repescagens promovidas nas últimas semanas.

Quem continua na Dança dos Famosos?

Restam oito duplas na Dança dos Famosos 2023. Nesta semana, nenhum deles será eliminado já que a fase de repescagem foi realizada nas duas últimas semanas.

São apenas três homens e cinco mulheres que seguem na disputa. Do elenco masculino, ainda estão na disputa: o cantor Belo e os atores Bruno Cabrerizo e Douglas Silva.

No elenco feminino seguem na competição: as atrizes Carla Diaz, Heloisa Périssé e Priscila Fantin, a influenciadora digital Rafa Kalimann e a ginasta Daiane dos Santos.

A Dança dos Famosos segue no ar até julho, quando será realizada a grande final da competição. Até lá, mais duplas serão eliminadas já que apenas três delas chegam até a última dia de gravação, como feito nas temporadas anteriores da competição promovida pela Globo.

Os competidores disputam algumas rodadas antes de serem eliminados. A cada semana, eles recebem notas do júri técnico, do júri artístico e da plateia, que são somadas no valor total. Os participantes que tiverem as menores notas ao final de cada rodada disputam a repescagem, onde apenas duas duplas avançam para a próxima fase, enquanto as outras duas são eliminadas.

A Dança dos Famosos continua sendo exibida no Domingão mesmo após a saída de Fausto Silva do comando da atração. Em 2021, o apresentador realizou a Super Dança dos Famosos, com celebridades que se destacaram ou venceram suas respectivas temporadas.

Em 2022, no entanto, já sob o comando de Luciano Huck, o global continuou apresentando o quadro, que agora também traz estrelas da internet, como Jojo Toddynho e Gkay na temporada passada, além das estrelas das novelas da Globo.

Não há prêmio em dinheiro para a Dança dos Famosos. O vencedor leva para casa um carro 0km e crava seu nome na lista de famosos que venceram a competição. No entanto, as celebridades que aceitam participar recebem cachê e disfrutam de todos os benefícios de ter um contrato temporário com a emissora.

Essa é a 20ª temporada da competição que começou em 2005. Ao longo dos anos, o Domingão lançou outra versão da disputa, a Dança no Gelo, mas que foi cancelada devido à dificuldade e quantidade de lesões que os participantes sofriam.

Homens: Belo (cantor); Douglas Silva (ator); Bruno Cabrerizo (ator);

Mulheres: Heloisa Périssé (atriz); Priscila Fantin (atriz); Rafa Kalimann (influenciadora digital); Carla Diaz (atriz); Daiane dos Santos (ginasta).

Quem já saiu da Dança?

Oito duplas já foram eliminadas da Dança dos Famosos 2023, sendo cinco homens e três mulheres nas fases de repescagem.

As primeiras duplas que disseram adeus à competição foram Guito e Linn da Quebrada. O ator e a cantora estavam no grupo que obteve a pior nota na primeira etapa e competiram na repescagem. No entanto, ambos não conseguiram somar a nota necessária para avançarem para a próxima fase.

Na segunda repescagem da competição, quatro duplas foram eliminadas de uma vez. Deixaram a competição a cantora Gabi Melim, o ator Bruno Garcia, o jornalista Thiago Oliveira e o humorista Rafael Infante, enquanto as demais celebridades avançaram para a próxima fase.

Na semana retrasada, outras duas duplas saíram do programa. Os eliminados da vez foram a atriz Juliana Alves e o cantor Nattan, que obtiveram as menores notas na segunda repescagem.

Homens: Guito (ator); Bruno Garcia (ator); Thiago Oliveira (jornalista); Rafael Infante (humorista);

Mulheres: Linn da Quebrada (cantora); Gabi Melim (cantora); Juliana Alves (atriz).

