Quem joga hoje na Globo? Programação de futebol no domingo – 25/09

Saiba se a emissora transmite futebol neste domingo, 25 de setembro, com a rodada do Brasileirão

Domingão é dia de futebol na telinha e, neste domingo, 25 de setembro, há jogos nacionais internacionais. Mas tem jogo na Globo hoje? Confira a programação de hoje e saiba onde assistir as principais partidas.

Quem joga hoje na Globo?

Não tem jogo de futebol na Globo hoje, 25 de setembro. As partidas do Campeonato Brasileiro neste domingo serão realizadas no período da noite, ou seja, horários fora da programação da emissora.

Logo após o programa ‘Pipoca da Ivete’, o torcedor pode curtir o filme ‘A Cabana’, na sessão ‘Campeões de Bilheteria’ para todo o Brasil. A produção traz a história de um pai que, após perder a filha mais nova cujo corpo nunca foi encontrado, recebe um chamado e, ao retornar para o local do assassinato, receberá uma lição de vida.

Neste domingo a bola vai rolar em cinco jogos do Brasileirão, entre as quatro divisões. Com a data FIFA, o calendário das competições sofreram alterações já que em novembro e dezembro, a Copa do Mundo do Catar tem início com trinta e duas seleções.

Agora que você já sabe quem joga hoje na Globo, confira a programação da emissora.

06:00 Santa Missa

06:35 Programação Local

07:05 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

07:50 Globo Rural

09:10 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima – Tempestade: Planeta Em Fúria

14:15 Pipoca da Ivete

15:50 Campeões De Bilheteria – A Cabana

18:00 Domingão com Huck

20:30 Fantástico

23:25 Vai Que Cola

00:10 Domingo Maior – Atômica

01:40 Cinemaço – Fúria em Duas Rodas

+ Novela Pantanal: morte, golpe e romance; o que ainda vai acontecer

Onde assistir os jogos de hoje?

Não tem jogo na Globo hoje, mas tem jogo no SporTV, Premiere e DAZN ao vivo para todo o país. A bola vai rolar em cinco confrontos das divisões do Campeonato Brasileiro neste domingo.

Pela Série A, o São Paulo busca os três pontos diante do Avaí para se afastar da zona de rebaixamento. Finalista da Copa Sul-Americana, o tricolor precisa vencer se quiser subir na classificação.

Na Série B do Brasileirão, o duelo de catarinenses entre Criciúma e Chapecoense traz o embate na parte de baixo da tabela. Para fechar o domingo, dois jogos na Série C e a final da Série D também estão na programação.

Por isso, confira onde assistir aos jogos de hoje.

São Paulo x Avaí – Brasileirão Série A

Horário: 20h (horário de Brasília)

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Criciúma x Chapecoense – Brasileirão Série B

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Mirassol x Aparecidense – Brasileirão Série C

Horário: 17h (horário de Brasília)

Onde assistir: DAZN

Volta Redonda x Botafogo SP – Brasileirão Série C

Horário: 17h (horário de Brasília)

Onde assistir: DAZN

Pouso Alegre x América RN – Brasileirão Série D

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde assistir: InStat TV

Qual é o próximo jogo na Globo?

O próximo jogo que vai passar na Globo é o duelo entre Brasil e Tunísia, amistoso preparatório para a Copa do Mundo da FIFA, na terça-feira, 27 de setembro. A bola rola no Parc des Princes, em Paris, a partir das 15h30 (Horário de Brasília).

Com transmissão para todo o Brasil, este será o último compromisso da Seleção Brasileira antes do Mundial do Catar, marcado para novembro e dezembro deste ano. Na última sexta-feira, o elenco de Tite venceu Gana pelo placar de 3 a 0, com gols de Richarlison, Lucas Paquetá e Thiago Silva.

A Globo exibe todas as emoções do amistoso em seu canal, com narração de Galvão Bueno e comentários de Ana Thaís Matos, Junior e Sandro Meira Ricci para todo o Brasil de graça.

+ Buccaneers x Packers ao vivo hoje: horário e onde assistir NFL (25/09)