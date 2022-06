Quem mata Tenório: Alcides, Juma, Muda ou Levi?

Tenório (Murilo Benício) coleciona inimigos ao longo da novela Pantanal. O grileiro é o responsável pelas tragédias nas famílias de Juma (Alanis Guillen), Muda (Bella Campos) e Alcides (Juliano Cazarré) no Sarandi, e os personagens buscam vingança. Ele também está na mira de Levi (Leandro Lima), que prometeu que iria matar o crápula. Afinal, quem mata Tenório?

Quem mata Tenório na novela Pantanal?

Alcides é quem mata Tenório em Pantanal. O peão mata o patrão durante um duelo, após o crápula descobrir que ele mantém um caso com Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e tentar castrá-lo.

O funcionário se vinga não só pelo episódio da castração, mas por tudo que Tenório fez no Sarandi. Ao longo da trama, Juma e Muda descobriram que o pai de Guta (Julia Dalavia) é o verdadeiro culpado pelas mortes que ocorreram nas suas famílias e buscam vingança. No entanto, quem acaba matando o vilão é Alcides.

Isso porque ele se torna amante de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) depois que a mulher descobre que seu marido tem outra família. Os dois vivem um tórrido romance até que Tenório descobre que está sendo traído pela esposa com seu próprio funcionário. Furioso, o vilão invade a moradia do peão e corta seu órgão genital.

Depois da tentativa de castração, Alcides e Tenório se enfrentam em um último duelo. O peão conta com a ajuda de Zaquieu (Silvero Pereira) para derrotar o crápula.

Quando Tenório está prestes a atirar em Alcides, o mordomo distrai o vilão, que lhe dá um tiro. Aproveitando que o patrão está desatento, o amante de Maria Bruaca o acerta com uma lança. Tenório cai em um rio cheio de piranhas e é devorado.

Zaquieu é levado às pressas para um hospital em Campo Grande e sobrevive ao tiro. Já Alcides e Maria Bruaca ficam juntos e vão embora do Pantanal.

Levi também morre em Pantanal

Levi não conseguirá matar Tenório. O peão havia prometido para Muda que ia assassinar o peão pra que ela pudesse concluir a sua vingança.

Porém, quem acaba morrendo é o próprio Levi. Ele descobre que Tenório mandou Alcides matá-lo e atira no colega, que é salvo pelo Velho do Rio (Osmar Prado).

Acreditando que Alcides está morto, o peão vai cometer uma última vilania: ele vai sequestrar Muda (Bella Campos) e obrigá-la a subir em um barco com ele. Juma vai tentar defender a amiga, mas o peão ameaçará matar a jovem caso a menina-onça não devolva sua arma. É então que a protagonista atira no braço do crápula que mesmo ferido, consegue fugir.

No entanto, ele encontrará Tibério (Guito) e Trindade (Gabriel Sater) no meio do caminho. O barco de Levi sofre um acidente e ele cai em um rio cheio de piranhas, e morre. As cenas estão previstas para irem ao ar no capítulo da próxima segunda-feira, 13 de junho, na Globo.

