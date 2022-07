Quem morre na novela Pantanal: filho de Tenório será o próximo

Quem morre na novela Pantanal são muitos. Desde que o folhetim começou vários personagens se despediram da trama e alguns ainda vão bater as botas nos próximos capítulos. Entre os que vão dizer tchau na novela das 21h da TV Globo em breve, o destaque está na família de Tenório, que perderá mais de um membro. E falando na família do vilão vivido por Murilo Benício, a morte de seu filho mais novo será sua culpa.

Quem morre na novela Pantanal nos próximos capítulos de 2022

Alguns personagens vão dizer adeus a trama pantaneira e o próximo a morrer na novela Pantanal será Roberto, filho caçula de Tenório com Zuleika. O jovem será vítima das armações do pai, que contratará o matador de aluguel Solano (Rafa Sieg) para dar fim aos Leôncio, mas o plano se voltará contra a família do vilão, segundo informações da jornalista Patrícia Kogut, do O Globo.

Tudo começa quando Roberto e Renato vão para o Pantanal conhecer a fazenda do pai e a famosa Maria Bruaca. Mas ao chegar na região, o caçula se depara com um atentado contra Zé Lucas e desconfia que quem tentou matar o herdeiro dos Leôncio foi o jagunço que trabalha com Tenório.

Roberto vai notar que Solano está armado e fará muitas perguntas sobre o crime. Então com medo de ser descoberto, Solano vai tirar a vida do filho do patrão. Para isso, o matador fará questão de participar de um passeio de barco que Roberto resolverá fazer.

Estarão apenas os dois na embarcação e uma sucuri vai aparecer. Solano cairá na água ao se assustar com o animal e contará com a ajuda de Roberto para voltar ao barco. Com medo da cobra, o jagunço vai acabar puxando Roberto, que também cairá na água e em seguida acabará se afogando. Quando estiver de volta ao barco, Solano vai ver o corpo do rapaz boiando.

O matador de aluguel colocará o jovem no barco e pensará que ele está morto, mas Roberto cuspirá a água que engoliu e retomará a consciência. Porém, Solano não vai aceitar que o jovem sobreviva e vai então jogar o rapaz na água e o afogará. Desta vez, o jovem não sobreviverá.

Na versão original da novela, de 1990, o filho de Zuleika com Tenório morreu devorado por uma sucuri. O jagunço contratado por Tenório assistia ao momento de longe e não ajudava o rapaz.

Solano também vai morrer

Depois da morte de Roberto, Solano também terá um fim trágico e está entre quem morre na novela Pantanal. Se as cenas do remake repetirem os acontecimentos da versão da Manchete, o jagunço será morto por Juma. Tudo irá acontecer quando a filha de Maria Marruá estiver nos últimos momentos de sua gestação, na reta final da novela.

A onça será encurralada pelo matador de aluguel em sua tapera. Solano vai ameaçar matar Juma e o bebê que está prestes a nascer. Por isso, a amada de Jove vai se transformar em uma onça pintada. Ela matará o jagunço e no dia seguinte tentará se livrar do corpo.

Tenório pagará por seus crimes na novela

Tenório não terminará ileso na novela Pantanal. O vilão vai morrer nos últimos capítulos do folhetim. Ele será assassinado por Alcides, depois que Tenório cometer maldades contra o peão e Maria Bruaca. Na versão de 1990, pouco antes de sua morte, Tenório sequestrou a ex-esposa e o amante dela, e castrou o peão. Os dois sobreviveram ao ataque, mas Alcides não esqueceu o ódio que sentia por Tenório e resolveu se vingar.

Nas cenas da morte do personagem, Tenório é encurralado no rio por Alcides e Zaquieu, o primeiro com uma lança em mãos e o segundo com uma arma. O vilão troca tiros com Zaquieu e se distrai. Com isso, Alcides consegue se aproximar do rival e enfia uma lança em sua barriga. Em seguida, Tenório é quem morre na novela Pantanal. Alcides sobrevive sem nenhum arranhão e Zaquieu é levado para um hospital de Campo Grande para se recuperar, pois é atingido por uma bala durante o conflito. Pouco depois, ele retorna para a fazenda de José Leôncio.

Zé Leôncio terá despedida emocionante

Quem morre na novela Pantanal durante o último capítulo da trama é Zé Leôncio. O rei da gado sofre um infarto fulminante pouco depois de se casar com Filó. Nas cenas de 1990, quem encontra o corpo do fazendeiro é a própria Filó, que vai atrás do marido e o encontra na sala da casa, já sem vida. A mulher grita e chama atenção dos demais, que também lamentam a perda.

Depois, um funeral é feito para Zé Leôncio, a bordo da chalana, que leva os três filhos do pecuarista na frente, Jove, Tadeu e Zé Lucas. Nos demais barcos, seguem os outros membros da família e amigos. Após este momento de emoção, o público descobre que Zé Leôncio agora é o novo Velho do Rio. Depois de morrer, o fazendeiro teve seu primeiro encontro com o pai Joventino e o substituiu na tarefa de guardião do lugar.