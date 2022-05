Novela Os Imigrantes: horário e quando estreia na TV Brasil

Em breve, a TV Brasil vai exibir um clássico escrito por Benedito Ruy Barbosa para a Band nos anos 1980. O horário da novela Os Imigrantes e a data de estreia da reprise do folhetim já foram divulgados. A TV Brasil pode ser acompanhada pela televisão ou internet.

Qual o horário da novela Os Imigrantes na TV Brasil?

A novela Imigrantes vai ser exibida na faixa de horário das 18h00 de segunda a sábado. A reapresentação dos capítulos diários acontecerá a partir da 01h15. A exibição da reprise na TV Brasil começa no dia 9 de maio, segunda-feira, e seguirá pelos próximos meses.

Originalmente, o folhetim de Benedito Ruy Barbosa foi ao ar na Bandeirantes entre 27 de abril de 1981 e 1 de novembro de 1982. No total, 190 capítulos foram para as telinhas. A direção ficou nas mãos de Atílio Riccó e Henrique Martins e no time de roteiristas também apareceram Renata Pallottini e Wilson Aguiar Filho.

A trama da novela Os Imigrantes trazia os desafios de estrangeiros que tentavam conquistar uma vida melhor no Brasil. A história era dividida em cinco fases e contava com passagens de tempo e mudanças no elenco ao longo dos capítulos.

Os protagonistas foram vividos por Rubens de Falco, Othon Bastos e Altair Lima. Rubens era italiano, Othon vivia um português e Altair era espanhol, os três se chamavam Antônio. Além de seguir a história dos personagens, por conta das passagens de tempo na trama, o folhetim também mostrava os descendentes do trio.

Ao acompanhar a vida de famílias que deixaram seus países para criar raízes no Brasil, várias setores da economia do país eram abordados na trama, em especial as lavouras de café.

Relembre cenas da novela Os Imigrantes, do horário das 18h da TV Brasil:

Outras novelas de Benedito Ruy Barbosa

Benedito Ruy Barbosa é um nome em alta nos últimos tempos. Autor de um dos maiores sucessos da televisão brasileira, Pantanal, Ruy Barbosa voltou aos holofotes com o remake exibido pela TV Globo em 2022.

A carreira do autor começou no teatro, escrevendo peças. Em 1966, ele conseguiu migrar para a televisão e escreveu duas obras para a finada TV Tupi, Somos Todos Irmãos e O Anjo e o Vagabundo.

Depois, Benedito se dividiu entre algumas emissoras e lançou Meu Pedacinho de Chão (1971), Cabocla (1979), Paraíso (1982), Sinhá Moça (1986) e a novela Os Imigrantes.

Nos anos 1990, depois de ter a proposta de Pantanal recusada pela Globo, ele trabalhou com a finada Manchete. O canal aceitou o desafio e lançou o folhetim que seria o maior de sua história.

Com o sucesso de Pantanal, Benedito Ruy Barbosa retornou aos estúdios da Globo e assinou obras famosas, como Renascer (1993), O Rei do Gado (1996) e Terra Nostra (1999).

A partir dos anos 2000, várias de suas novelas ganharam novas versões como: Cabocla (2004), Sinhá Moça (2006), Paraíso (2009) e Meu Pedacinho de Chão (2014). Em 2016, o autor lançou sua última novela inédita, Velho Chico.

O remake de Pantanal teve o texto adaptado pelo neto do autor, o escritor e publicitário Bruno Luperi.

TV Brasil também exibe A Escrava Isaura

Além da novela Os Imigrantes, também é possível assistir A Escrava Isaura em um dos horários da grade do canal. O folhetim protagonizado por Bianca Rinaldi passa de segunda a sábado, às 20h.

As novelas Os Imigrantes e A Escrava Isaura não serão exibidas em seguida a partir do dia 9 de maio. Entre elas, há dois programas jornalísticos na programação. Assim, Os Imigrantes vem primeiro, depois o Repórter Brasil, o programa Stadium e só então A Escrava Isaura.

Para assistir as transmissões do canal é simples e gratuito. A emissora pode ser exibida por um aparelho de televisão que só tem acesso aos canais abertos brasileiros, como também TV a cabo e internet. Para quem vai acompanhar online, é só baixar o aplicativo TV Brasil Play ou o site (https://play.ebc.com.br/) e clicar em “ao vivo”.

