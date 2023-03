Chiquita fica com o senador Caixas no final de O Rei do Gado?

Chiquita fica com o senador Caixas no final de O Rei do Gado?

Chiquita e Senador Caxias não resistem à paixão que sentem um pelo outro e vivem um breve romance na reta final de O Rei do Gado. O caso dos dois não dura muito, já o político sofre um atentado no dia seguinte após se declarar para a empregada doméstica.

Chiquita e Senador Caxias ficam juntos?

O casal não fica junto no final de O Rei do Gado já que o senador Caxias morre enquanto defende os direitos dos sem-terra.

A história dos dois começa quando Chiquita passa a trabalhar na casa da família do político, que ainda era casado com Maria Rosa (Ana Rosa). A personagem se apaixona pelo patrão, que vive uma relação conturbada com a mulher. Depois de tanto insistir no casamento falido, o pai de Liliana (Mariana Lima) rompe com sua esposa e se entrega ao charme da funcionária.

Os dois passam uma primeira noite juntos e trocam declarações de amor. "Chiquita, eu sempre fui apaixonado por você, desde que você entrou nesse apartamento pela primeira vez. Mas eu achava que não tinha tinha esse direito. Acho que eu sou é muito tolo. É como muitos dizem de mim, muitos me julgam, porque eu acredito ainda em certos valores, em certos princípios", diz.

Emocionada com o que acabou de ouvir, a personagem de Arieta Corrêa faz um pedido ao político: "Não se meta no meio daqueles sem terra amanhã. Eu tenho medo de te perder".

Caxias, no entanto, não atende o pedido de sua amada e encontra Regino (Jackson Antunes) e demais membros do movimento sem-terra no dia seguinte.

O que acontece com o Senador Caxias em O Rei do Gado?

O Senador Caxias, Regino e outros trabalhadores sem-terra conversam sobre a reforma agrária. O marido de Jacira (Ana Beatriz Nogueira) questiona se as mudanças na legislação são efetivas para promover as mudanças que eles tanto desejam e o político não só afirma que sim, mas diz que apostaria sua própria vida nisso.

Segundos depois, a conversa é interrompida por barulhos de disparos e o senador Caxias cai no chão ao ser atingido por uma bala no peito. "Não deixe que essa morte seja à toa. Não adianta fazer mais nada, eu só te peço que não deixe ser em vão. Esse é sonho da minha vida: paz! Violência, não!", diz ele à beira da morte para Regino.

O senador morre vítima de poderosos que são contra a reforma agrária. Quem também fica na mira dos fazendeiros é Regino e seu povo.

Qual o final de Chiquita?

A morte de Caxias cai como uma bomba no colo de Chiquita, que fica devastada. A moça então desiste de trabalhar como empregada doméstica e retoma a carreira de professora, trabalhando com alfabetização de pessoas que fazem parte dos sem-terra.

Outra personagem que fica viúva no final da novela é Jacira, já que Regino também é assassinado por jagunços de um fazendeiro durante um assentamento. A mulher era contra o envolvimento de seu esposo com os sem-terra pois tinha medo de perdê-lo, mas decide dar continuidade legado deixado por ele se tornando líder do movimento, cargo que antes era ocupado pelo seu marido.

Já a filha do senador Caxias, Liliana, tem um final feliz ao lado de Marcos (Fábio Assunção). A jovem dá à luz ao seu filho com o playboy e os dois se casam depois de tantas divergências entre eles. O filho de Bruno Mezenga (Fábio Assunção) é condenado pela morte de Ralf (Oscar Magrini), mas consegue o direito de responder em liberdade.

A reprise O Rei do Gado vai ao ar de segunda a sexta, às 17h15, horário de Brasília, no Vale a Pena Ver de Novo.