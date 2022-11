História real de Mezenga e Berdinazzi foi inspiração de O Rei do Gado

A trama sobre a rivalidade que atravessa gerações de duas famílias italianas é marcante em O Rei do Gado. Você sabia que algumas inspirações dessa confusão nasceram na vida real? A história real de Mezenga e Berdinazzi não é igual a novela de Benedito Ruy Barbosa, mas é possível encontrar paralelos entre o mundo real e a ficção.

O que é real na história de Mezenga e Berdinazzi em O Rei do Gado?

Nem tudo é coisa de novela em O Rei do Gado, que foi exibida originalmente em 1996. A rivalidade entre duas família aconteceu na década de 1950 e foi baseada na história real dos Mezenga, família italo-brasileira da cidade de Vera Cruz (SP), que tinha rixa com a família japonesa Haraguchi.

Uma publicação da Folha de São Paulo de 1997, quando a novela era exibida, contou que a trama do amor proibido de Giovanna Berdinazzi e Enrico Mezenga foi inspirada no romance proibido de Zoraide Mezenga e Tadashi Haraguchi. A moça teria desafiado a família para viver um grande amor.

O texto escrito há 25 relatou que Zoraide, filha do italiano Federico Mezenga, conheceu Tadashi quando seu carro quebrou na estrada. Ali, no meio do perrengue, os dois se apaixonaram e namoraram escondidos por três anos. E assim como foi retratado na novela, os dois acabaram fugindo e casaram em Aparecida do Norte.

O jornalista David Nasser foi padrinho do casal e acabou contando toda a história na Revista O Cruzeiro, em uma edição de fevereiro de 1953, ano em que se casaram. Os dois tiveram os filhos, Lis, Line, Liane, Linette e Paulo.

Uma das herdeiras do casal, Lis, conversou com a folha durante a exibição do folhetim de Benedito Ruy Barbosa, e contou que sua casa contava com muitas diferenças culturais por causa das origens distintas dos pais. "Na mesa de jantar havia a comida italiana e a japonesa. Meu pai odiava Carnaval, minha mãe fantasiava todos os filhos. Em casa, havia um altar budista. Minha mãe falava alto e gritava da janela, era uma italiana barulhenta. Foi um choque cultural violento", descreveu.

Além disso, a moça contou que os Mezenga e Berdinazzi realmente existiram, mas que não eram inimigos. De acordo com Lis e sua irmã Linette, os Berdinazzi moravam na região e até tinham um jazigo da família ao lado dos Mezenga.

Mas como essa história inspirou uma das maiores novela da história?

Acontece que o autor Benedito Ruy Barbosa cresceu em Vera Cruz, cidade Oeste do estado de São Paulo, e se inspirou em fatos para criar suas tramas.

Tanto é que o escritor conheceu Zoraide e a apelidou de Nena, nome que foi utilizado para a personagem de Vera Fischer da primeira fase do folhetim, esposa de Antonio Mezenga e mãe de Enrico.

Quando conversou com a Folha em 1997, Lis tinha 43 anos e Linette 35. Não foi possível encontrar nenhuma das irmãs nas redes sociais para conferir como elas estão hoje e se ainda estão vivas. Lis teria hoje por volta dos 68 anos de idade e Linette 60.

Ainda em nossas pesquisas foi possível encontrar uma escola que leva o nome de Zoraide, a Zoraide Mezenga Haraguchi Profa, escola municipal de educação infantil. A instituição é localizada na Rua Dionésia Nascimento, na cidade de Vera Cruz.

Agora que conhece a história real de Mezenga e Berdinazzi, relembre a trama da novela O Rei do Gado:

Final de novela O Rei do Gado tem reconciliação entre famílias

No último capítulo de O Rei do Gado, depois de mais de 200 episódios de muita briga e confusão entre os Mezenga e Berdinazzi, as famílias se acertam. O amor proibido dos primos Luana (filha perdida de Giácomo Berdinazzi) e Bruno Mezenga (filho de Giovanna e Enrico) leva a reconciliação das duas famílias.

Geremias, único membro original da família Berdinazzi que chega com vida na segunda fase da novela, se arrepende dos erros do passado e põe fim a rivalidade depois de descobrir que Luana é sua sobrinha perdida.

Depois, Bruno Mezenga e Geremias Berdinazzi se reconciliam e o rei do gado tem um filho com Luana, que ganha o nome de Felipe Berdinazi Mezenga.

