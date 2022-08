Quem matou Tenório em Pantanal de 1990? Remake terá mudanças

Quem matou Tenório em Pantanal? Relembre tragédia que acontece com o vilão no final da novela - Foto: Reprodução/Manchete/Globo

Os dias de Tenório estão contados e ele será alvo de vingança antes do desfecho da trama. O vilão não chega ao final da novela e paga por suas maldades com a própria vida. Quem matou Tenório em Pantanal de 1990 será o mesmo personagem em 2022, no entanto, algumas mudanças acontecerão nas cenas do remake da TV Globo e o final do vilão será ainda mais dramático.

Na novela quem matou Tenório em Pantanal?

Alcides foi quem matou Tenório em Pantanal original e o personagem terá novamente um embate com o vilão nesta nova versão. O peão acaba com o mau-caráter de uma vez por todas após ser castrado pelo rival – Para se vingar do chifre que recebeu da esposa, Tenório sequestra Maria e Alcides na reta final da trama e deixa o casal traumatizado com a castração do peão. Porém, ambos ficam vivos, pois o sadismo de Tenório deseja que eles continuem sofrendo após seu ato de vingança.

O que Tenório não esperava é que Alcides tivesse forças para ir atrás e dar o troco, o que acontece nos capítulos finais da trama. Nas cenas de 1990, após decidir acabar com o inimigo, Alcides conta com a ajuda de Zaquieu e vai até o rio, para ficar a espera de Tenório. O peão e o ex-mordomo ficam escondidos atrás de uma árvore. Alcides tem uma lança nas mãos, enquanto Zaquieu está com uma arma de fogo.

Pouco depois, Tenório aparece e não percebe a presença da dupla. Alcides sai de trás da árvore e confronta o marido traído de Maria Bruaca. Ele ameaça o rival, que pega sua arma. Neste momento, Zaquieu também sai do esconderijo e grita para Alcides. Tenório se distrai e atira em Zaquieu, que atira de volta.

Alcides aproveita a distração de Tenório e vai correndo até o vilão. Ele enfia a lança na barriga de Tenório e pressiona a arma, até que o mau-caráter morre em poucos minutos, cuspindo sangue. Antes de deixar o local, Alcides joga o corpo no rio para que as piranhas lidem com os restos.

Já em 2022, haverá algumas mudanças. De acordo com a jornalista Patrícia Kogut do O Globo, nesta versão o vilão não irá morrer logo após Alcides enfiar a lança em sua barriga. Sangrando, ele rastejará até a beira do rio e então será puxado por uma sucuri até a água. Tenório acabará se afogando e então morrerá.

E como ficam as esposas Maria Bruaca e Zuleica?

Após Alcides ser quem matou Tenório em Pantanal, Maria Bruaca ganha seu final feliz ao lado do peão. A dupla descobre que a castração não deu certo e Alcides continua inteiro. Depois de comemorarem a boa notícia, os dois partem na chalana. Eles deixam o Pantanal para trás e se mudam para o Sarandi, no Paraná, local em que Maria Bruaca se tornou dona de terras que eram de Tenório.

Já Zuleica fica sozinha. A personagem continua morando no estado de Mato Grosso do Sul e não retorna para São Paulo. Ao lado dos filhos que restaram, Marcelo e Renato, – já que Roberto morre na novela – ela passa a cuidar dos negócios de Tenório que restaram.

Além de Tenório, quem morre no final da novela?

Alcides foi quem matou Tenório em Pantanal e o vilão não é único que dá seus últimos suspiros no final do folhetim. Além dele, José Leôncio também é um nome que bate as botas no desfecho da trama. A morte do fazendeiro acontece alguns capítulos após a morte de Tenório, no último da novela. Ele sofre um infarto fulminante pouco depois de se casar oficialmente com Filó.

Na versão da Manchete, é a recém-casada quem acha o corpo do marido. Ela vai atrás de Zé Leôncio e o encontra em uma poltrona da casa, já sem vida. A mulher se desespera e começa a gritar, o que chama atenção de todos da casa. Os filhos do pecuarista até cogitam levá-lo ao hospital, mas já é tarde demais e Zé Leôncio está morto.

Todos sofrem com a perda e um funeral é realizado no rio. O corpo de Zé Leôncio e os filhos vão na chalana, enquanto os demais acompanham o momento em pequenos barcos. Após a morte do rei do gado, quem fica responsável pela administração dos negócios da família é Jove, que conta com Tadeu como seu braço direito.

