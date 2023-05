FOTOS: Kelvin em Terra e Paixão, Diego Martins também é drag queen

Diego Martins fez sua estreia em novelas da nove com Terra e Paixão, na qual interpreta o garçom Kelvin. Antes do trabalho na televisão, o artista foi vencedor de uma competição de drag queens e hoje faz parte do trio musical Pitayas com outras duas drags.

Diego Martins é drag queen

O ator e cantor Diego Martins também é drag queen e usa seu próprio nome para sua persona. O artista ganhou notoriedade ao ser um dos três vencedores do programa Queen Stars Brasil, produzido pela HBO Max, que estava em busca de três drag queens para formar um novo trio musical.

Diego hoje faz parte do Pitayas, junto com Reddy Allor e Leyllah Diva Black. O primeiro EP do grupo, intitulado 'PITAYAS', foi lançado no último mês pela Universal Music Brasil. O artista também tem alguns trabalhos solo na música. Em março deste ano, ele lançou o vídeoclipe da música 'Prazer.

Como drag queen, Diego Martins também grava pequenos vídeos de humor no Instagram e principalmente no TikTok, onde acumula mais de 2 milhões de seguidores.

Diego é ator de musical e já subiu aos palcos com as peças "West Side Story" e "A Era do Rock", e estuda teatro desde muito novo. Ele também já participou do 'Canta Comigo', na Record TV, e do X-Factor, na Band.

Veja: Idade de Barbara Reis, a Aline de Terra e Paixão

Kelvin em Terra e Paixão

Diego Martins faz sua estreia na televisão interpretando Kelvin em Terra e Paixão, nova novela de Walcyr Carrasco. O personagem trabalha no bar de Cândida (Susana Vieira) e mantém um romance secreto com um homem muito poderoso, de identidade ainda não revelada.

O garçom deu as caras na novela pela primeira vez na segundo capítulo do folhetim, que estreou no horário nobre da Globo na última segunda-feira, 8. Além de Kelvin, também trabalha no bar da dona Cândida a personagem Luana, interpretada por Valéria Barcellos.

Além de Kelvin e Luana, a novela conta com outros personagens LGBTQIA+. Mais adianta, o público vai conhecer a história de Mara (Renata Gaspar), uma mulher casada com o machista Elias (Lourinelson Vladimir), que a agredirá ao longo da trama.

Mara conhecerá Menah (Camilla Damião), uma mulher mais jovem que ela, com quem irá se envolver mesmo temendo que alguém descubra o romance das duas.

Veja: Quem é Amaury Lorenzo, o Ramiro de Terra e Paixão

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diego Martins (@di_egomartins)

Quem está no elenco de Terra e Paixão?

O elenco de Terra e Paixão está cheia de estrelas globais. O trio protagonista é formado por Bárbara Reis, Johnny Massaro e Cauã Reymond, que ficam com os papéis de Aline, Daniel e Caio, que se envolverão em um triângulo amoroso.

Os vilões ficam por conta de Tony Ramos e Glória Pires, como Antônio La Selva e Irene. O patriarca é um poderoso produtor agrícola, que mata o marido de Aline para ficar com as terras da família. Sua esposa odeia Caio, fruto de seu primeiro casamento, e quer que a fortuna do empresário fique apenas para Daniel e Petra (Débora Ozório).

Outra vilã da trama é a patricinha Graça, vivida por Agatha Moreira. A jovem está noiva de Daniel, mas interessada apenas em seu dinheiro.

Há também o núcleo da família de Lucinda (Débora Falabella) e Andrade (Ângelo Antônio), pais de um menino albino que sofre bullying na escola.

Lucinda é irmã de Anely (Tatá Werneck), uma mulher que ganha dinheiro fazendo striptease, mas esconde sua verdadeira profissão da família.

Veja: Petra de Terra e Paixão, Debora Ozório fez quais novelas?