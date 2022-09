Quem morre na novela Pantanal? Solano faz nova vítima

Com a entrada de Solano (Rafa Sieg) na novela das nove, aumentará a lista de quem morre na novela Pantanal. O matador de aluguel não vai conseguir matar os filhos de José Leôncio (Marcos Palmeira), mas fará uma vítima em breve que deixará o próprio Tenório (Murilo Benício) devastado.

+ Vilão em Pantanal, Rafa Sieg chega para fazer até Tenório chorar

Roberto é quem morre na novela Pantanal

A próxima vítima de Solano não será um dos herdeiros do rei do gado, mas sim o filho de seu próprio patrão. O matador de aluguel afogará Roberto (Cauê Campos) após o menino desconfiar que ele tem algo a ver com o tiro que José Lucas (Irandhir Santos) levou.

O jovem irá até a fazenda de Zé Leôncio para obter mais informações sobre o crime. “Ocê vai bulir com isso pra quê?”, questionará Solano quando Roberto revelar seu plano. “Pra ver se é do calibre da arma que o meu pai te deu… Ou de outra que ele tenha em casa”, responderá o rapaz.

“Ocê vai botar eles contra o seu próprio pai?”, questionará o assassino. “Eu não vou culpar ninguém sem provas, mas não vou aceitar ser cúmplice dessa situação”, dirá o filho de Zuleica (Aline Borges).

Os dois vão dar um passeio de barco e enquanto navegam pelas águas do Pantanal, o Velho do Rio (Osmar Prado) aparecerá em forma de sucuri e atacará o matador de aluguel. “Calma, Solano… Não mexe com ela, ela não vai fazer nada”, diz Roberto. “Eu vou acabar com a raça dela!”, grita o criminoso.

A sucuri vai atacar Solano e o derrubará na água. Roberto dará o braço para o matador para trazê-lo de volta para a embarcação, mas acabará sendo puxado para dentro d’água e se afogará. “Coitado… Morreu no abraço da sucuri. A gente se vê do outro lado!”, dirá o assassino.

Solano

Mais adiante, o próprio Solano não escapará do destino trágico. O bandido se esconderá na tapera de Juma (Alanis Guillen) após matar Roberto, mas acaba sendo flagrado no local pela protagonista.

Na primeira versão da novela, o pistoleiro ameaçou matar a mocinha, mas disse que ia esperar que a filha dela nascesse antes de dar um fim a ambas. No entanto, a esposa de Jove (Jesuíta Barbosa) foi mais rápida. Juma se transforma em onça pintada e ataca o pistoleiro, que cai no chão.

Solano será devorado por Juma – o público ouve apenas os gritos de pavor do bandido e os sons do esturro da onça. A cena irá se repetir no remake.

Tenório é quem morre na novela Pantanal

Tenório vai pagar pelos seus crimes nas semanas finais da novela. O vilão será morto durante um confronto com Alcides (Juliano Cazarré), que vai se vingar por tudo o que sofreu nas mãos do crápula.

Mais adiante na trama, Tenório vai tentar castrar o ex-funcionário, mas o procedimento será malsucedido e o peão consegue escapar de ficar ‘capado’.

Alcides não vai deixar barato e vai se vingar do ex-patrão. Junto com Zaquieu (Silvero Pereira), ele vai atrás de seu rival na fazenda e o chama para a briga. “Maldito, chegou a tua hora!”, grita o peão. “Ara, o que é isso, seu peãozinho de merda. Não está satisfeito? Voltou pra morrer?”, responde Tenório. “Só saio daqui depois que você tiver virado comida de piranha!”.

O amante de Maria Bruaca continua provocando o adversário, até que ele saca a arma que carrega na cintura. Enquanto isso, Zaquieu observa tudo de longe e vê que Tenório vai atirar em Alcides. O ex-mordomo grita: “cuidado, Alcides!”.

O pai de Guta (Julia Dalavia) se distrai com o grito de Zaquieu, se vira e atira no funcionário de Mariana (Selma Egrei). Enquanto isso, Alcides enfia uma lança na barriga do rival e mata seu algoz. Ele joga o corpo do fazendeiro no rio com piranhas, que terminam de fazer o serviço.

Novela Pantanal: morte, golpe e romance; o que ainda vai acontecer

José Leôncio é quem morre na novela Pantanal

Por fim, José Leôncio morre no último capítulo de Pantanal. O rei do gado sofre um infarto na manhã seguinte de seu casamento com Filó (Dira Paes).

Zé acorda com uma forte dor no peito e desce as escadas da fazenda. Ele senta em uma das poltronas e começa a dizer: “quando Jove (Jesuíta Barbosa) acordar, vou pedir para ele me levar para São Paulo terminar aqueles exames. Sou teimoso mesmo”.

Em seguida, o rei do gado começa a sentir pontadas cada vez mais fortes e perde a consciência. É então que ele começa a chamar pelo seu pai já no mundo espiritual: “Onde você está, pai? Por que você não aparece pra mim?.

O Velho do Rio (Osmar Prado) e alma de Zé finalmente se reencontram, e a entidade explica para o filho tudo o que aconteceu. O pai de todas as sucuris passa seu legado para o rei do gado e parte para o descanso eterno.

Enquanto isso, na fazenda, Filó, Jove (Jesuíta Barbosa), Tadeu (José Loreto) e José Lucas lamentam a morte do patriarca.