Vilão em Pantanal, Rafa Sieg chega para fazer até Tenório chorar

Tem personagem novo chegando em Pantanal! Nas próximas semanas, o ator Rafa Sieg entra na trama para interpretar Solano, assassino de aluguel contratado por Tenório (Murilo Benício) para se vingar da família de José Leôncio (Marcos Palmeira), Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Alcides (Juliano Cazarré).

Com mais de 40 projetos ao longo da carreira, entre seriados e filmes, o ator já esteve em outras novelas da Globo, e agora encara o desafio de interpretar um importante personagem na reta final do remake adaptado por Bruno Luperi. Em entrevista exclusiva ao DCI, Rafa Sieg falou sobre sua carreira, expectativas para sua entrada na novela e como foi a experiência de gravar no Pantanal.

Novelas de Rafa Sieg

Os noveleiros de plantão que assistiram Viver a Vida, novela das nove exibida em 2009, devem se lembrar de Sieg no papel de Neto. O personagem era um médico que se envolveu com Mia (Paloma Bernardi), uma moça tímida que se guarda até a vida adulta para finalmente dar o primeiro o beijo e se entregar ao amor do rapaz.

Esse foi o primeiro trabalho do ator na televisão, que havia participado de uma Oficina de Atores da Globo no ano anterior. A estreia no horário nobre da emissora líder em audiência foi um passo importante para que Sieg entendesse melhor sobre a dinâmica de se trabalhar na TV e seus desafios diários.

Treze anos depois da estreia na Globo, o ator volta para mais um papel no horário nobre – em 2012, ele fez uma pequena participação em Avenida Brasil como um dos capangas da trupe que sequestrou Tufão, papel do ator Murilo Benício, com quem volta a contracenar em Pantanal.

Se antes Benício e Sieg estavam em lados opostos, agora eles serão aliados. Solano é um matador de aluguel contratado pelo marido de Zuleica (Aline Borges) para dar fim à família do rei do gado, que já está na sua mira há tempos. Ele ainda mandará o assassino matar Bruaca e Alcides para se vingar da ex-mulher e do peão que o traíram. As cenas estão previstas para ir ao ar em 5 de setembro.

Solano em Pantanal

Sieg conta que a oportunidade para atuar na novela surgiu enquanto ele filmava Nosso Lar 2, filme com previsão de lançamento em 2023, e mal pode esperar para ver Solano nas telinhas. “Entregar o trabalho para o público é um momento muito especial. Ainda mais agora numa novela como Pantanal, sem dúvida estou bastante ansioso. A novela é linda, um sucesso, o elenco está jogando junto há muito tempo, o universo da novela é bastante particular e eu quero honrar minha presença ali”, disse.

O ator tinha apenas 11 anos de idade quando a primeira versão da trama escrita por Benedito Ruy Barbosa foi ao ar na TV Manchete em 1990, mas tem lembranças especiais com o folhetim. “Eu lembro exatamente da imagem do meu avô, sentado no canto do sofá com as pernas estendidas numa banqueta, assistindo a novela todos os dias. Ele era muito noveleiro. Lembro das imagens, dos personagens e do tempo dilatado daquela natureza na televisão e de como tudo parava na hora da novela”, recorda.

Solano causa estrago ao chegar em Pantanal

O roteiro do remake apresenta algumas mudanças em relação à versão original do remake. Começando pelo nome do personagem, que antes se chamava Teodoro. Agora, ele também estará envolvido na morte de Roberto (Cauê Campos), que sai de cena no capítulo de 7 de setembro – com medo de que o jovem descubra suas reais intenções no Pantanal, ele afogará o filho de seu próprio patrão.

Será Solano quem vai atirar em José Lucas (Irandhir Santos). O primogênito vai ficar entra a vida e a morte antes de ser salvo pelo Velho do Rio (Osmar Prado). Mais adiante na novela, ele também colocará a vida de outros personagens em risco.

De acordo com Rafa Sieg, foram apenas dois dias de preparação antes do início das gravações das cenas de Solano. Antes de embarcar para a região Pantaneira, o ator trabalhava em um longa-metragem que se passa na década de 40 e passou por uma transição vertiginosa para dar vida ao vilão da novela. “Da noite para o dia, literalmente, embarquei nessa viagem de sete horas Pantanal a dentro. Obviamente, antes disso, eu já havia estudado os capítulos, mas sabia que meu corpo e ritmo interno precisavam ser alterados para o que iria fazer a partir de então”, relata. O ator conta que usou a própria viagem ao Pantanal para se conectar com a natureza e se preparar para o papel.

Na versão original do folhetim, Solano paga pelos seus crimes ao cair nas mãos de Juma, vivida por Cristiana Oliveira em 1990 e agora por Alanis Guillen, que enfrenta o matador para se defender. Até lá, o personagem vai atormentar a vida dos mocinhos.

“O Solano vai enganar boa parte dos personagens que são adorados pelo público. Eu penso que a audiência vai identificar nesse sujeito algumas figuras que, por vezes, aparecem e ninguém acredita que seria capaz de cometer tantos crimes. Para alguns até parece evidente, mas ele consegue enganar todos ao seu redor. De qualquer forma, a força da natureza terá seu papel determinante no final de Solano”, finaliza.