Zé Lucas morre em Pantanal? Peão é 1ª vítima do matador Solano

Depois de muita espera, Solano finalmente deu às caras na novela Pantanal. Interpretado pelo ator Rafa Sieg, o matador de aluguel contratado por Tenório era aguardado por quem já sabia que na versão de 1990 o personagem foi uma pedra no sapato de muita gente. Como as chamadas do remake já adiantaram, o primogênito de Zé Leôncio será o primeiro a cruzar o caminho do jagunço. Zé Lucas morre em Pantanal?

O personagem de Irandhir ficará entre a vida e a morte e causará a preocupação da família ao desaparecer misteriosamente.

O que vai acontecer: Zé Lucas morre em Pantanal ou não?

Para quem quer saber se Zé Lucas morre em Pantanal, a revelação é que o personagem de Irandhir Santos irá sobreviver ao ataque de Solano. Porém, não será nada fácil continuar no mundo dos vivos. O herdeiro de Zé Leôncio só sobreviverá porque contará com a ajuda do Velho do Rio (Osmar Prado).

Se o remake seguir os passos da versão de 1990, o que tem acontecido até agora, Zé Lucas será atingido por Solano enquanto estiver sozinho. O matador de aluguel atirará mesmo sem ter certeza que ele é um dos alvos estipulados por Tenório. Nas cenas da Manchete, o peão cavalgava quando era atingido no peito. Em seguida, ele caia do cavalo e logo desmaiava.

O homem então é resgatado pelo Velho do Rio, que o leva a um lugar seguro e começa a cuidar dos ferimentos do neto, removendo a bala que ficou alojada no peito de Zé Lucas durante o ataque. Pouco depois, Tadeu encontra o cavalo de Zé Lucas vagando sozinho, o que acha estranho.

Ele volta até a fazenda do pai e informa que Zé Lucas está desaparecido e todos são acionados para encontrar o primogênito. A procura ocorre em todos os cantos da região, mas ninguém consegue achar o filho de Zé Leôncio, o que deixa o pecuarista desesperado. A aflição da família de Zé Lucas piora quando Alcides conta ter ouvido um tiro antes do desaparecimento.

Enquanto isso, na fazenda vizinha, as cenas de 1990 mostravam que após o ataque, Solano revelava para Tenório que conseguiu atingir um de seus inimigos, mas não sabia quem exatamente, pois apenas atirou quando viu que o peão estava em sua mira. Tenório questiona o jagunço por atirar sem saber quem era de fato o alvo e acredita que seu contratado pegou um “peão qualquer”. No entanto, o vilão descobre pouco depois que Solano conseguiu atirar em Zé Lucas, pois notícias sobre seu desaparecimento se espalham pela região.

Após algum tempo desaparecido, Zé Lucas retorna para a fazenda de Zé Leôncio, já recuperado. Ele conta o que lhe aconteceu e que foi salvo pelo Velho do Rio, o que deixa todos chocados. O que deve se repetir na versão de 2022 é que Zé Lucas não sabe que quem atirou nele foi o matador de aluguel contratado por Tenório. Na versão de 1990, ele não viu quem o atingiu e por isso a identidade do atirador se tornou uma incógnita para todos.

Por que Tenório quer matar a família de Zé Leôncio?

Para quem perdeu alguns capítulos e agora está perdido com o andamento da história, Tenório quer matar Zé Leôncio e sua família para se vingar da ajuda que o pecuarista deu para Maria Bruaca. Depois que a personagem de Isabel Teixeira foi expulsa de casa pelo marido, ela foi acolhida na fazenda de Zé Leôncio. Além disso, foi o rei do gado quem contratou a advogada Maria Eugênia, que tem ajudado Maria Bruaca no divórcio com o vilão.

Possesso de raiva por causa do processo de separação e a ajuda de Zé Leôncio, ele decide acabar com a família do vizinho. Ele também deseja ficar com as terras do pecuarista após sua morte e de seus descendentes. É por isso que quase Zé Lucas morre em Pantanal.

Solano terá final trágico

Depois das maldades que cometerá na novela, Solano encontrará seu fim nas mãos de Juma. Se seu desfecho for igual a 1990, ele será assassinado pela moça vivida por Alanis Guillen depois que tentar machucar a jovem. Ele encurralará a esposa de Jove (Jesuíta Barbosa) na fase final da gravidez e ameaçará machuca-la e também sua filha.

Juma então vai se transformar em onça e matará o jagunço. No dia seguinte, ela será encontrada por Tibério (Guito) e Muda (Bella Campos), que verão a moça arrastando o corpo do funcionário de Tenório para ser devorado pelas piranhas no rio. Ela não vai dizer o que aconteceu e só contará que uma onça o matou durante a madrugada.

Zé Lucas terá final feliz

Como quase Zé Lucas morre em Pantanal, mas sobrevive para ver outro dia nascer, seu personagem terá um final feliz. Ele terminará a novela ao lado de Irma, assim como aconteceu na versão de 1990 da Manchete. A jornalista Patrícia Kogut, do O Globo, já revelou que o casal também ficará junto no desfecho do remake e que no último capítulo os dois irão subir ao altar. Ainda segundo a colunista, o casamento ainda não foi gravado, mas logo terá suas cenas filmadas em uma fazenda do Rio de Janeiro.

Além disso, Zé Lucas realizará um grande sonho. Ele vai conseguir ingressar na carreira política e se tornará vereador. Um de seus primeiros projetos será a chalana-escola. Seguindo os passos da versão original, é esperado que no final da novela, Zé Leôncio compre a chalana de Eugênio para que seja uma escola itinerante. Como Zé Leôncio vai morrer no último capítulo da trama, o projeto passará para as mãos de Zé Lucas.

