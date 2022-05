O público descobriu quem morreu na novela Quanto Mais Vida, Melhor no último capítulo exibido ontem, sexta-feira (27). A Morte (A Maia) havia prometido levar um dos protagonistas para o além, mas o escolhido conseguiu escapar do destino trágico ao ser salvo pelo seu irmão.

Quem morreu na novela Quanto Mais Vida, Melhor?

Roni (Felipe Abib) foi quem morreu na novela Quanto Mais Vida, Melhor. O irmão de Neném (Vladmir Brichta) sofreu um acidente de moto e bateu a cabeça no chão. A pancada causou sua morte cerebral e ele tomou o lugar do protagonista no além.

Flávia (Valentina Herszage), Guilherme (Mateus Solano), Paula (Giovanna Antonelli) e Neném (Vladimir Brichta) foram poupados pela Morte, apesar dela ter avisado que um deles morreria de verdade um ano após o acidente aéreo.

Ao longo do episódio, os quatro protagonistas conversaram separadamente com a Morte. Em um primeiro momento, Neném morreria para que seu coração pudesse ser transplantado para salvar a vida de Bianca (Sara Vidal). O jogador de futebol se joga na frente do irmão durante um tiroteio e é atingido.

O coração do atleta chega a parar de bater enquanto ele é socorrido pela ambulância, mas ele volta à vida quando seu irmão Roni toma seu lugar no plano espiritual.

Antes de morrer, Roni teve a oportunidade de se reconciliar com a família. No capítulo de quinta-feira, ele finalmente selou a paz com Neném. “Quero guardar só as lembranças boas, Roni. Os dias felizes que a gente viveu nessa casa”, diz o jogador de futebol.

Quem fica com quem?

No final de Quanto Mais Vida, Melhor, Rose (Bárbara Colen) e Neném terminam de vez o romance. A jornalista percebe que o relacionamento com o jogador de futebol não tem como dar certo e os dois decidem colocar um ponto final nessa história. A ex-mulher de Guilherme fica sozinha e viaja a trabalho para o Pantanal.

Enquanto isso, Neném segue seu coração e fica com Paula no final da trama. Os dois selam a união com um beijo apaixonado.

Bianca recebe o transplante de coração de Roni e é operada por Guilherme. A cirurgia é um sucesso e a garota sobrevive, deixando todos muito emocionados.

Paula também tira a sorte grande. Depois de reatar com Neném, ela recebe a notícia que a Terrare Cosméticos registrou um aumento de mais de 500% em suas vendes após um vídeo de suas rivais viralizar na internet. “Aconteceu um milagre! A Terrare e a Wollinger renasceram das cinzas!”, conta Marcelo (Bruno Cabrerizo).

A vida profissional de Neném volta aos eixos. Ele é chamado para jogar no Flamengo e volta a ser um dos maiores craques do Brasil. Ele também é escalado para o time da seleção brasileira na Copa do Mundo. A notícia é comemorada com gritos de “o campeão voltou” pela família do atleta.

Celina (Ana Lucia Torre), que infernizou a vida de seu filho e nora durante a novela, tem uma redenção. Ela pede perdão para Tigrão (Matheus Abreu) e os dois terminam a novela em harmonia: “Você é um Monteiro Bragança. O filho do meu filho. Meu neto. Perdoa a sua avó bruxa, Tigrão?”.

