Quem saiu da Dança dos Famosos hoje e como vai funcionar disputa
Programa agora segue com todas as duplas
A Dança dos Famosos 2025 entrou na fase classificatória, o que significa que nenhum participante foi eliminado neste domingo, 7 de setembro. Nesta fase, as celebridades dançam para somar pontos do Domingão com Huck. Allan Souza Lima, Álvaro, Luan Pereira, Lucas Leto, Manu Bathidão, Nicole Bahls e Wanessa se apresentam hoje.
Como funciona a Dança dos Famosos 2025
Luciano Huck explicou que os competidores da Dança dos Famosos vão se apresentar em semanas alternadas, sempre em duplas, e precisam acumular pontos para escapar da repescagem.
“Os 14 participantes foram divididos em duas chaves. Em um domingo, dançam sete de uma chave; no seguinte, sete da outra. Depois de seis semanas, os quatro de cada chave que tiverem menos pontos vão para a repescagem. Desses oito, apenas quatro continuam e quatro deixam a competição”, detalhou o apresentador.
A fase promete esquentar ainda mais a disputa, com emoção e olho no placar a cada domingo.
Quem já ganhou o Dança dos Famosos?
- Karina Bachini (2005)
- Juliana Didone (1ª edição 2006)
- Robson Caetano (2ª edição 2006)
- Rodrigo Hilbert (2007)
- Christiane Torloni (2008)
- Paolla Oliveira (2009)
- Fernanda Souza (2010)
- Miguel Roncato (2011)
- Rodrigo Simas (2012)
- Carol Castro (2013)
- Marcello Melo Jr (2014)
- Viviane Araújo (2015)
- Felipe Simas (2016)
- Maria Joana (2017)
- Léo Jaime (2018)
- Kaysar Dadou (2019)
- Lucy Ramos (2020)
- Paolla Oliveira (2021)
- Vitória Strada (2022)
- Priscila Fantin (2023)
- Tati Machado (2024)
O Domingão começa na faixa das 16h, horário de Brasília, quando não tem futebol. A Dança dos Famosos costuma ser o último bloco do programa, que termina por volta das 20h30, quando cede espaço na programação para o Fantástico.