Quem saiu da Dança dos Famosos hoje e como vai funcionar disputa

A Dança dos Famosos 2025 entrou na fase classificatória, o que significa que nenhum participante foi eliminado neste domingo, 7 de setembro. Nesta fase, as celebridades dançam para somar pontos do Domingão com Huck. Allan Souza Lima, Álvaro, Luan Pereira, Lucas Leto, Manu Bathidão, Nicole Bahls e Wanessa se apresentam hoje.

Como funciona a Dança dos Famosos 2025

Luciano Huck explicou que os competidores da Dança dos Famosos vão se apresentar em semanas alternadas, sempre em duplas, e precisam acumular pontos para escapar da repescagem.

“Os 14 participantes foram divididos em duas chaves. Em um domingo, dançam sete de uma chave; no seguinte, sete da outra. Depois de seis semanas, os quatro de cada chave que tiverem menos pontos vão para a repescagem. Desses oito, apenas quatro continuam e quatro deixam a competição”, detalhou o apresentador.

A fase promete esquentar ainda mais a disputa, com emoção e olho no placar a cada domingo.

Quem já ganhou o Dança dos Famosos?

Karina Bachini (2005)

Juliana Didone (1ª edição 2006)

Robson Caetano (2ª edição 2006)

Rodrigo Hilbert (2007)

Christiane Torloni (2008)

Paolla Oliveira (2009)

Fernanda Souza (2010)

Miguel Roncato (2011)

Rodrigo Simas (2012)

Carol Castro (2013)

Marcello Melo Jr (2014)

Viviane Araújo (2015)

Felipe Simas (2016)

Maria Joana (2017)

Léo Jaime (2018)

Kaysar Dadou (2019)

Lucy Ramos (2020)

Paolla Oliveira (2021)

Vitória Strada (2022)

Priscila Fantin (2023)

Tati Machado (2024)

O Domingão começa na faixa das 16h, horário de Brasília, quando não tem futebol. A Dança dos Famosos costuma ser o último bloco do programa, que termina por volta das 20h30, quando cede espaço na programação para o Fantástico.