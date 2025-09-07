Cinema & TV

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje e como vai funcionar disputa

Programa agora segue com todas as duplas

Escrito por Anny Malagolini
Quem saiu da Dança dos Famosos hoje Foto: Globo

A Dança dos Famosos 2025 entrou na fase classificatória, o que significa que nenhum participante foi eliminado neste domingo, 7 de setembro. Nesta fase, as celebridades dançam para somar pontos do Domingão com Huck. Allan Souza Lima, Álvaro, Luan Pereira, Lucas Leto, Manu Bathidão, Nicole Bahls e Wanessa se apresentam hoje.

Como funciona a Dança dos Famosos 2025

Luciano Huck explicou que os competidores da Dança dos Famosos vão se apresentar em semanas alternadas, sempre em duplas, e precisam acumular pontos para escapar da repescagem.

“Os 14 participantes foram divididos em duas chaves. Em um domingo, dançam sete de uma chave; no seguinte, sete da outra. Depois de seis semanas, os quatro de cada chave que tiverem menos pontos vão para a repescagem. Desses oito, apenas quatro continuam e quatro deixam a competição”, detalhou o apresentador.

A fase promete esquentar ainda mais a disputa, com emoção e olho no placar a cada domingo.

Quem já ganhou o Dança dos Famosos?

  • Karina Bachini (2005)
  • Juliana Didone (1ª edição 2006)
  • Robson Caetano (2ª edição 2006)
  • Rodrigo Hilbert (2007)
  • Christiane Torloni (2008)
  • Paolla Oliveira (2009)
  • Fernanda Souza (2010)
  • Miguel Roncato (2011)
  • Rodrigo Simas (2012)
  • Carol Castro (2013)
  • Marcello Melo Jr (2014)
  • Viviane Araújo (2015)
  • Felipe Simas (2016)
  • Maria Joana (2017)
  • Léo Jaime (2018)
  • Kaysar Dadou (2019)
  • Lucy Ramos (2020)
  • Paolla Oliveira (2021)
  • Vitória Strada (2022)
  • Priscila Fantin (2023)
  • Tati Machado (2024)

O Domingão começa na faixa das 16h, horário de Brasília, quando não tem futebol. A Dança dos Famosos costuma ser o último bloco do programa, que termina por volta das 20h30, quando cede espaço na programação para o Fantástico.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Veja os filmes da Sessão da Tarde da semana de 8 a 12 de setembro

Campeões de Bilheteria exibe O Espetacular Homem-Aranha 2

Ao vivo: onde assistir o The Town hoje, no 1º dia de shows

Leonardo de Vale Tudo vai se recuperar?

Quando Sabina Simonato volta ao Bom Dia SP?

Quem ganhou o Masterchef 2025: Daniela é campeã

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes