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Quem saiu do Masterchef 2026: Giovanni é eliminado

Participante se deu mal em duas provas seguidas e acabou eliminado.

Escrito por Anny Malagolini
Quem saiu do Masterchef 2026 Band

Quem saiu do Masterchef 2026 nesta semana foi Giovanni, 31 anos. O participante não se saiu bem na primeira prova da noite de comida e também teve uma performance ruim na disputa de eliminação e, por isso, acabou deixando o programa nesta terça-feira, 9 de junho. Agora restam 17 competidores.

Giovanni é quem saiu do Masterchef

Giovanni Trevisan, de 31 anos, foi o primeiro eliminado do MasterChef Brasil 2026. Natural de São Luís, o engenheiro de produção e empresário se despediu da competição no episódio exibido nesta terça-feira, 9 de junho, após enfrentar a primeira prova eliminatória da temporada.

Nas redes sociais, o maranhense costumava compartilhar receitas preparadas em casa, especialmente pratos da culinária italiana. Entre as especialidades exibidas em seu perfil estavam massas artesanais, como nhoque ao pesto e outras receitas inspiradas na gastronomia mediterrânea.

Na prova que definiu a primeira eliminação da temporada, Giovanni apresentou um prato à base de camarões. Apesar da boa execução de alguns elementos, a receita não convenceu os jurados. Segundo as avaliações de Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, o preparo ficou excessivamente oleoso e apresentou pouca criatividade em comparação aos pratos dos demais competidores.

A tradicional Caixa Misteriosa foi a prova responsável por inaugurar a disputa entre os participantes. Considerada uma das dinâmicas mais emblemáticas do reality culinário, a prova exige criatividade, técnica e capacidade de improvisação para transformar ingredientes-surpresa em pratos dignos da avaliação dos jurados.

Com isso, Giovanni acabou sendo escolhido para deixar a disputa, tornando-se o primeiro eliminado da edição de 2026.

Com a eliminação de Giovanni, restam agora 17 competidores na corrida pelo troféu do MasterChef Brasil 2026 e pelo prêmio da temporada.

O próximo episódio do reality gastronômico vai ao ar em 16 de junho de 2026, terça-feira, a partir das 22h30 (horário de Brasília). A atração é exibida pela Band e também pode ser acompanhada simultaneamente pela internet, por meio do portal oficial da emissora e da plataforma Bandplay.

Conheça os participantes.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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