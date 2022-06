Quem são filhas de Glória Pires na novela Pantanal?

Filhas de Glória Pires na novela pantanal? Na foto da esquerda Julia Dalavia com Gloria Pires na novela O Outro lado do Paraíso e na direita Antônia Moraes com Glória no filme Linda de Morrer - Foto: Reprodução/Globo/Páprica

Quem acompanha os comentários nas redes sociais quando o folhetim das 21h da Globo está no ar, já deve ter percebido que é comum o público confundir as filhas de Glória Pires na novela Pantanal com a atriz Julia Dalavia, que interpreta Guta. Alguns fãs acreditam que a jovem é uma das herdeiras da atriz, outros já chegaram a confundir Julia e mandar mensagem para uma das filhas da famosa para falar sobre a novela.

Guta é um das filhas de Glória Pires na novela Pantanal?

Nenhuma das filhas de Glória Pires aparece na novela Pantanal. Antônia Morais e Ana Morais, constantemente confundidas com Julia Dalavia, não estão no folhetim. Apesar de Dalavia já ter interpretada uma filha de Gloria Pires nas telinhas, a relação familiar das duas existiu apenas na ficção. Na vida real, Julia tem pais que não estão no mundo dos famosos.

Glória Pires tem três filhas e um filho. As três mulheres são Cleo Pires (39), Antônia Morais (29) e Ana Morais (22), todas estão inseridas em profissões artísticas, como atuação ou canto. O único rapaz entre os herdeiros da famosa é Bento Morais (17), ainda afastado dos holofotes.

Com exceção de Cleo, os filhos da atriz são frutos de seu casamento de mais de três décadas com o músico Orlando Morais. Cleo é a única filha que Glória teve com Fábio Jr, o relacionamento durou alguns anos entre o final da década de 70 e começo dos anos 80.

Fã da novela confundiu Antônia e Julia

Não é incomum que fãs da atração causem confusão entre as filhas de Glória Pires na novela Pantanal e a personagem de Julia Dalavia. O assunto foi longe no começo do mês de junho e uma telespectadora foi até os comentários de uma publicação de Antônia Morais para elogiar sua performance na novela, ao pensar que ela era a intérprete de Guta.

“A novela hoje estava maravilhosa com sua atuação, arrasou”, disse a fã. Antônia entrou na brincadeira e respondeu: “também adorei fazer aquela cena que não sei qual é”.

No Twitter, o assunto também é bastante debatido quando cenas de Julia Dalavia vão ao ar. “Julia é a cara da Glória Pires novinha, né? Inclusive, acho ela muito parecida com Antônia e Ana Morais”, comentou um fã da atração. “Ô gente corre aqui, essa Guta de pantanal é uma filha perdida da Gloria Pires né possível, a cara da Antônia Morais”, disse outro.

Com o folhetim no ar há mais de três meses, parece que a confusão continuará acontecendo até sua despedida das telinhas. Glória Pires fez um vídeo em 2021 para sanar a dúvida do público sobre ela ser ou não mãe de Fiuk. Quem sabe a atriz não faz uma nova gravação para acabar com a confusão do público sobre o parentesco com Julia Dalavia.

Mãe e filha, mas só na ficção

Apesar de Gloria Pires e Julia Dalavia não terem nenhum laço sanguíneo em comum, as duas não são estranhas uma para a outra. As atrizes trabalharam lado a lado entre 2017 e 2018 com a novela O Outro Lado do Paraíso e foram mãe e filha nas telinhas.

Dalavia foi Adriana e Pires interpretou Elizabeth, mulher que desaparece e ao retornar assume a identidade de Duda. Para quem não lembra, durante grande parte da trama, Adriana não sabia que Duda era sua mãe. A jovem advogada não tinha contato com a mãe desde pequena e cresceu achando que ela estava morta.

Na trama, Elizabeth forjou a própria morte na trama depois que caiu em uma armação do sogro, Natanael (Juca de Oliveira). Mais tarde, ela volta com a nova identidade.

Quem são os pais verdadeiros da Guta de Pantanal?

Julia é filha do advogado Fernando Dalavia com Márcia Dalavia. Nenhum dos dois faz parte do mundo da fama. A atriz ingressou na arte quando ainda era pequena e se interessou por teatro.

A atriz revelou ao site oficial da Globo, em 2019 – quando viveu sua primeira protagonista em Órfãos da Terra – que tem uma relação próxima com os pais, que a apoiam e a ajudam na carreira desde sempre.

Com o apoio dos pais, ela começou a estudar atuação e na mesma época virou modelo. Ela estreou comerciais e campanhas em revistas. A carreira como atriz começou com peças no teatro e aos 8 anos ela conquistou espaço nas telinhas com a produção O Cavaleiro Didi e a Princesa Lili (2006) e pouco depois Xuxa e as Noviças (2008).

Leia também

Tadeu casa com Guta ou casal termina na novela Pantanal?