Em Nos Tempos do Imperador, Isabel, interpretada por Giulia Gayoso, está prestes a se casar com o Conde D’Eu (Daniel Torres). Na vida real, o casal teve três filhos, além de netos e bisnetos que carregam o legado da família imperial do Brasil. Se a monarquia ainda existisse no dia de hoje, três deles seriam os primeiros na linha de sucessão. Abaixo, veja quem são os bisnetos da Princesa Isabel do Brasil.

Quem são os bisnetos da Princesa Isabel do Brasil?

Isabel e Gastão tiveram três filhos: Pedro (1875-1940), Luís Maria (1878-1920) e Antônio Gastão (1881-1918).

Pedro de Alcântara renunciou ao trono quando se casou com a condessa checa Elisabeth Dobrzensky de Dobrzenicz. Sendo assim, o primeiro na sucessão do trono passou a ser seu irmão, D. Luiz Maria.

Os três primeiros bisnetos de Isabel seriam quem estaria na linha de sucessão ao trono, caso o Brasil ainda vivesse uma monarquia. São eles: Dom Luiz, Dom Bertrand e Dom Antônio.

Dom Luiz de Orleans e Bragança atualmente tem 83 anos. Ele formado em Engenharia Química, e após passar anos na Europa, retornou ao Brasil em 1967, estabelecendo-se em São Paulo e assumindo a direção do Secretariado de seu pai. Após o falecimento de seu pai, em 1981, Dom Luiz ascendeu à Chefia da Casa Imperial do Brasil.

Dom Bertrand e Dom Antônio são o segundo e terceiro membro da família real na sucessão do trono. Eles são irmãos de Luiz e atualmente tem 80 e 71 anos, respectivamente. Hoje, Bertrand integra a Associação de Fundadores e o rol de Diretores do Instituto Plinio Corrêa de Oliveira (IPCO).

Já Antônio, assim como seus irmãos, viaja pelo Brasil para participar de Encontros Monárquicos e eventos correlatos. Também é artista e já produziu mais de seiscentas aquarelas, expostas pelo país e também na Europa.

Nos Tempos do Imperador vai ao ar segunda a sábado, às 18h25, na Globo. A novela marca a volta dos folhetins inéditos da Globo. A trama é escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão e é protagonizada por Selton Mello, Leticia Sabatella e Mariana Ximenes.

Todos os episódios ficam salvos no GloboPlay após a exibição da novela. Para assistir, é necessário ter um dos planos de assinatura.