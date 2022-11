Quem são os filhos de Bruno Mezenga em O Rei do Gado?

Lia e Marcos são os filhos de Bruno Mezenga em O Rei do Gado. Acostumados com a vida confortável proporcionada pelo fazendeiro, os dois são bastante mimados e cúmplices um do outro. Um deles acaba se envolvendo em um crime que acontece ao longo da trama.

Conheça Lia e Marcos, os filhos de Bruno Mezenga

Bruno Mezenga é pai de Lia, a primogênita, e Marcos, o caçula, na novela. Os jovens são o único motivo pelo qual o fazendeiro e Léia (Silvia Pfeifer) seguem casados, já que nunca houve amor entre eles e a relação já está falida há muito tempo.

As constantes ausências de Bruno, que dá prioridade aos negócios, é um dos motivos que levam os filhos a terem comportamentos problemáticos. Lia é uma menina culta e inteligente, que sempre todos os bens materiais que desejou - essa foi uma forma de sua mãe compensar a ausência paterna.

No entanto, a garota já se envolve com drogas ao longo da vida como uma forma de escapar da realidade. Lia também já namorou muitos rapazes, mas nunca gostou de fato de nenhum. A jovem adora seu pai, mas ao mesmo tempo se sente preterida por ele preferir as cabeças de gado do que a família.

Já Marcos é o filho mais novo, com quem Lia mantém uma relação de cumplicidade. O rapaz, que só quer saber de curtir a vida, tem suas farras encobertas pela irmã mais velha.

Marcos mente para todos sobre sua formação. Ele diz ter cursado Agronomia e Veterinária, faculdades pagas pelo seu pai, mas os diplomas são falsos. Ao invés de estudar, o jovem gastou todo o dinheiro com festas e mulheres. Sempre bate de frente com o patriarca, principalmente quando ele corta sua mesada.

Apesar dos conflitos com Bruno, o rapaz também tem uma adoração por seu pai. Ele acaba se envolvendo no assassinato de Ralf (Oscar Magrini), amante de sua mãe. O rapaz e um comparsa enterraram o corpo do pilantra na areia, que causou a morte dele.

Por ser réu primário e sem antecedentes criminais, Marcos pega apenas um ano de detenção, mas ganha o direito de responder em liberdade.

Por onde anda Lavínia Vlasak e Fábio Assunção?

Ao contrário de Lavínia, Fábio Assunção segue trabalho em novelas. Atualmente, aos 51 anos, ele faz parte do elenco de Todas as Flores, folhetim em exibição no Globoplay. Ele também esteve recentemente nos seriados Sob Pressão e Desalma.

Já Lavínia Vlasak, 46, está sumida das telinhas desde 2019. Seu último trabalho em novelas foi em Bom Sucesso, da Globo. Anteriormente, ela também participou de Totalmente Demais (2015) e fez uma participação em Insensato Coração (2011).

Ela participou recentemente do podcast Papagaio Falante, onde revelou que sofreu assédio no período em que trabalhou na Globo. “Eu acho que todo mundo sofreu assédio. Naquela época, eu vou arrumar confusão, não vai dar certo. Vou deixar de fazer o que eu amo. Vou mexer no meu ‘ganha pão’ e deixar que fazer o que eu amo”, disse.

Lavínia é casada com o economista Celso Colombo Neto, com quem tem dois filhos, Felipe, de 13 anos, e Estela, de 10 anos. Atriz é bastante ativa em sua página no Instagram e sempre posta conteúdo de moda, lifestyle, viagens e cliques ao lado da família.

A reprise de O Rei do Gado vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, horário de Brasília. A partir do dia 20, o folhetim irá ao ar às 18h, devido a transmissão dos jogos da Copa do Mundo do Qatar.