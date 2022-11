Cenário da Rhodes, parte da novela Todas as Flores - Foto: Reprodução/Victor Pollak/Gshow

Cenário da loja Rhodes & Co. Tailleur foi atingido pelo fogo nesta sexta-feira (18)

Veja como era o cenário de Todas as Flores antes do incêndio

O cenário de Todas as Flores pegou fogo na tarde desta sexta-feira, 18, e destruiu o local das gravações das cenas da loja Rhodes & Co. Tailleur, onde se passa grande parte da novela. A assessoria de imprensa informou que não houve feridos e não haverá impacto na produção do folhetim, pois o interior do cenário é reproduzido em estúdio.

As chamas atingiram o cenário da Rhodes & Co. Tailleur, que na trama de João Emanuel Carneiro é uma loja de luxo comandada pela família de Rafael (Humberto Carrão) e onde os protagonistas trabalham, incluindo Maíra (Sophie Charlotte), Vanessa (Letícia Collin), Pablo (Caio Castro), Judite (Mariana Nunes) e Humberto (Fábio Assunção).

Um fato que chamou atenção dos internautas foi que, no capítulo 14 de Todas as Flores, a Rhodes pegou fogo durante a festa de comemoração de 100 anos da empresa e causou a morte de personagens importantes que estavam prestes a desmascarar os vilões da história.

Na trama, o incêndio foi causado por Patsy (Suzy Rego), que foi humilhada por Raulzito (Nilton Bicudo) após o ricaço apresentar Mauritânia (Thalita Carauta) como sua nova esposa. Revoltada, ela subiu até o terraço da loja e acidentalmente atirou uma garrafa de bebida no quadro de força do local, acarretando em um curto-circuito.

Já nos Estúdios Globo, ainda não se sabe qual foi o motivo do incêndio. A assessoria de imprensa informou que ninguém se feriu e as chamas foram controladas pela Brigada de Incêndio da Globo e pelo 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros.

A Rhodes, parte importante do cenário de Todas as Flores, foi inspirada em grandes marcas europeias, americanas e asiáticas. Conforme divulgado pelo Gshow, o piso preto e branco faz referência aos palácios europeus. Já a paleta de cores escolhida para decoração segue tons neutros, para destacar as roupas em exposição.

A loja de luxo também conta com jardim interno, além de salões com expositores e produtos à venda, o departamento de perfumaria onde Maíra produz as essências, provador, enoteca e a recepção.

Outro cenário da Rhodes bastante importante para a trama é o departamento de perfume, onde Maíra começa a trabalhar através de um programa de inclusão para pessoas com deficiência visual. É lá que ela e Rafael se envolvem engatam o romance, um dos fios condutores da trama.

Há mais de 3 mil frascos de vidro com essências que preenchem o cenário, que estão distribuídos em seis estações de trabalho. Todo o projeto da Rhodes foi desenvolvido para ser acessível, com piso tátil e placas escritas em braille espalhadas pelo local.

Veja algumas fotos do cenário da loja Rhodes & Co. Tailleur:

Quando saem os próximos episódios de Todas as Flores?

Os capítulos da novela Todas as Flores são disponibilizados no Globoplay às quartas-feiras, às 18h, horário de Brasília. São liberados cinco episódios a cada semana.

Para assistir, é necessário ser assinante da plataforma de streaming. Os planos mais acessíveis começam em R$24,90 para quem quer assinar o plano mensal, ou doze parcelas de R$14,90 no plano anual. O pagamento pode ser feito com cartões de crédito ou carteiras digitais.

A primeira parte da novela terá 45 episódios e terminará em dezembro. O folhetim só deve retornar com uma nova leva de capítulos em meados de abril, quando os 40 episódios finais serão liberados semanalmente pela plataforma de streaming, totalizando 85.

A trama deve ser exibida na faixa das 23h na Globo a partir de 2023, assim como aconteceu com Verdades Secretas II, de acordo com o Notícias da TV.