Como Chiara vai descobrir que é filha de Moretti em Travessia?

Está chegando a hora de Chiara (Jade Picon) descobrir que é filha de Moretti (Rodrigo Lombardi) e Débora (Grazi Massafera) em Travessia. A revelação será feita de forma inusitada, utilizando a inteligência artificial para recriar a mãe da patricinha, que morreu no início da novela.

Quem descobre que Chiara é filha de Moretti?

De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Chiara e Débora vão se encontrar nos capítulos finais de Travessia. A mocinha descobrirá que Guerra (Humberto Martins) mentiu sobre o nome de sua mãe e que ela não se chama Bianca Rossi. O ricaço, no entanto, continuará sustentando a mentira para que a garota não descubra a verdade.

Quem vai intervir na situação será Cidália (Cássia Kis), que decidirá contar a verdade para a riquinha depois que ela der à luz ao seu filho com Ari (Chay Suede). Ela pedirá para que Talita (Dandara Mariana) a ajude a recriar Débora em um ambiente online através da inteligência artificial.

Chiara usará um óculos de realidade virtual para entrar no ambiente virtual e terá um encontro com a mãe na realidade paralela. Será quando ela terá certeza que é filha de Moretti e Débora, e não de Guerra como acreditou a vida toda.

A jornalista também afirmou que a cena foi inspirada no filme A Origem (2010), com Leonardo Di Caprio.

Ari também descobre a verdade

Quem também descobrirá a mentira de Guerra será Ari, conforme adiantado pela colunista Carla Bittencourt do Notícias da TV.

O arquiteto começará a procurar algo para se vingar contra o empresário e investigará a morte de Débora por acreditar que Guerra possa estar envolvido na história.

"Lembro como ele ficou transtornado quando soube que aquelas garotas que andam com o professor estavam procurando por ela... Essa mulher participou de alguma coisa que compromete o Guerra...", dirá ele se referindo a Sara (Isabelle Nasser) e Bia (Clara Buarque).

O rapaz decidirá ir até o hospital onde Débora morreu e encontrará um policial que estava no local na noite do acidente. O funcionário dirá para Ari que o empresário conversou com as enfermeiras e, ao invés da filha da loira ser levada ao abrigo, o ricaço levou a criança para casa.

O personagem de Chay Suede então chega a conclusão de que a criança era ninguém menos que Chiara.

Quando termina a novela Travessia?

Travessia termina em 5 de maio, sexta-feira, e será substituída por Terra e Paixão a partir do próximo dia 8.

O reencontro de Débora e Chiara por meio da inteligência artificial acontecerá apenas nos dois últimos capítulos da trama - a emissora já liberou o resumo da semana final e não há menção sobre a cena até quarta-feira.

Também haverá uma passagem de tempo que mostrará Chiara com seis meses de gestação. Até o capítulo da próxima terça, 2, ela ainda estará enganando Vera, que continuará conversando com Júlia (Nathália Falcão) sobre o bebê.

A cena de Ari concluindo que Chiara é a filha de Débora que Guerra levou após o acidente será exibida na quarta. Para manter o sigilo dos capítulos finais, a Globo não libera o resumo dos dois últimos episódios.

A reta final da trama também mostrará o porquê do resultado de DNA de Brisa (Lucy Alves) e Tonho (Vicente Alvite) ter dado negativo, a volta do casal Brisoto e a nova gravidez da mocinha, que terá uma filha com o hacker - também será explicado quem é o parente de Brisa que aparecerá na vida da maranhense.

