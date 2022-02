Quem será Almir Sater no remake da novela Pantanal em 2022

Um dos nomes mais relevantes da primeira versão do folhetim, Almir Sater estará na novela Pantanal em 2022. Porém, para quem ainda não sabe, o ator de 65 anos não reprisará o papel que interpretou em 1990 na Rede Manchete, o misterioso Trindade. Agora, o ator e cantor ganhará um novo personagem na trama.

Quem será Almir Sater no remake da novela Pantanal?

No remake da novela Pantanal, Almir Sater vai interpretar Eugênio, um chalaneiro. O personagem será um piloto de barcos que vai ser responsável pela travessia das pessoas até o pantanal.

Além disso, Eugênio participará das rodas na fazenda de José Leôncio. O ator estará nas duas fases da novela, que contará com um salto no tempo após o início da trama e pulará alguns anos na história.

Almir Sater ficou sabendo da nova versão da novela Pantanal cerca de dois anos atrás, quando foi visitado em sua fazenda, que fica na região do pantanal, pelo diretor artístico Rogério Gomes, o cenógrafo Alexandre Gomes de Souza, a gerente de produção Luciana Monteiro e o autor Bruno Luperi – neto de Benedito Ruy Barbosa, criador da versão original do folhetim – que hoje é responsável pelo roteiro do remake.

Na época, o quarteto viajava pela região para encontrar bons cenários que poderiam ser usados nas gravações. “Apresentamos fazendas perto, pessoas que poderiam receber a equipe e tudo deu certo”, contou o ator em entrevista à coluna de Zean Bravo, do Extra.

Quem fará o papel original de Almir Sater em Pantanal?

Gabriel Sater é quem vai interpretar Trindade no remake da novela Pantanal. E o sobrenome do ator e cantor não é coincidência, ele é filho de Almir Sater.

O ator de 40 anos já tem mais de duas décadas dedicadas a vida de artista. Apesar de ser mais conhecido por sua música, ele também soma trabalhos como ator no currículo, como o filme Coração de Cowboy (2018) e a novela Meu Pedacinho de Chão (2014), da TV Globo.

Papel que fez a carreira de Almir decolar na década de 90, Trindade é funcionário na fazenda de José Leôncio e desperta muita curiosidade nas pessoas. Envolto de grande mistério, há quem diga que o homem fez um pacto com o diabo.

Na novela Pantanal, Almir Sater também teve momentos musicais. Com o violão em mãos, ele também compartilhou cenas ao lado do também cantor Sérgio Reis, que interpretou Tibério, papel que agora será do cantor e ator Guito.

Pai e filho já cantaram juntos no programa Viola, Minha Viola da TV Cultura:

Quando começa a novela Pantanal?

A novela Pantanal vai começar no dia 28 de março de 2022, segunda-feira, depois do Jornal Nacional. Antes, a previsão era que o folhetim chegasse às telinhas no dia 14 de março, mas a estreia da produção precisou ser adiada por conta de atrasos nas gravações, após vários casos positivos para covid-19 nos bastidores.

Por isso, Um Lugar ao Sol, atual novela do horário nobre da Globo, precisou ser esticada. O folhetim de Lícia Manzo inicialmente teria 107 capítulos e seria finalizada no dia 11 de março, com reprise no dia seguinte, agora a produção tem passado por uma reedição para que fique mais tempo no ar, somando no total 118 capítulos e terminando em 25 de março, com reprise do último capítulo no dia 26.

Como assistir

Para acompanhar a novela Pantanal com Almir Sater, Marcos Palmeira, Juliana Paes e muito mais no elenco, é fácil. A produção será exibida de segunda a sábado na faixa das 21h, depois do Jornal Nacional. Sintonize na TV Globo ou use a aba “Agora na TV” da Globoplay no horário indicado e pronto.

Caso perca os capítulos diários e queira ver depois, neste caso será necessário abrir a carteira e pagar por um dos pacotes de assinatura do streaming da Globo, que varia de preços entre R$ 19,90 e R$ 89,90. Após a exibição na televisão, a Globoplay adiciona o capítulo do dia ao catálogo.

Próximas novelas da Globo

Além da Ilusão – Faixa das 18h, a partir do dia 7 de fevereiro de 2022, escrita por Alessandra Poggi;

Pantanal – Faixa das 21h, a partir de 28 de março de 2022, escrita por Bruno Luperi;

Cara & Coragem – Faixa das 19h, previsão para maio de 2022, escrita por Claudia Souto;

Mar do Sertão – Faixa das 18h, estreia no segundo semestre de 2022, escrita por Mario Teixeira;

Tente Outra Vez – Faixa das 19h, previsão para o segundo semestre de 2022, escrita por Rosane Svartman;

Olho por Olho – Faixa das 21h, previsão para o segundo semestre de 2022, escrita por João Emanuel Carneiro.

Leia também

Além da Ilusão história: nova novela das 6 será divida em fases