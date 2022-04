Quem será José Lucas em Pantanal? Irandhir Santos volta para novela

Quem será José Lucas em Pantanal? Irandhir Santos entra para interpretar o personagem na segunda fase da novela, quando José Leôncio (Marcos Palmeira) descobrir que tem mais um filho além de Jove (Jesuíta Barbosa) e Tadeu (José Loreto). Responsável por viver Joventino na primeira fase, ator vive avô e neto na trama.

Quem será José Lucas em Pantanal

Com a segunda fase da novela chegando, já é possível saber quem será José Lucas em Pantanal. É o ator Irandhir Santos, que já apareceu no remake da obra de Benedito Ruy Barbosa. Ele interpretou Joventino, o pai de José Leôncio que desaparece sem deixar rastros durante uma caçada.

Agora, quem fica com o personagem Joventino, que se tornou o Velho do Rio, é Osmar Prado. Irandhir Santos volta para interpretar José Lucas de Nada, filho que Zé Leôncio não sabia que tinha.

Zé Lucas é fruto de uma relação casual do protagonista com uma prostituta. Por desconhecer a identidade de seu pai, foi batizado com o sobrenome ‘de Nada’. Foi criado pela mãe, pela avó, e pelos muitos peões que pousavam pela currutela onde elas trabalhavam, com quem aprendeu o ofício de peão.

Na companhia daqueles homens, que lhe ensinaram tudo o que ele sabe, saiu de casa, para ganhar o mundo como caminhoneiro.

Se o roteiro do remake seguir a história original, Zé Lucas vai conhecer o pai e ganhará o sobrenome de Leôncio, e vai passar a conviver com os irmãos na fazenda. Além disso, ele deve se envolver com Irma (Camila Morgado), a irmã de Madeleine (Karine Teles).

Quem é Irandhir Santos

Irandhir Santos é um dos mais bem-sucedidos atores brasileiros. O pernambucano soma mais de 35 prêmios por seus trabalhos no cinema e na televisão.

Começou sua carreira nas telonas em 2005 como Manoel em Cinema, Aspirinas e Urubus, longa-metragem de estreia do diretor Marcelo Gomes. Desde então, já esteve em mais de 30 produções para o cinema. Destaque para Baixio das Bestas (2006), que lhe rendeu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no Festival de Brasília.

Entre seus trabalhos mais recentes, estão Tropa de Elite 2 – O Inimigo Agora É Outro (2010), A Febre do Rato (2011), O Som ao Redor (2012), Tatuagem (2013), filme pelo qual ganhou o prêmio de Melhor Ator no Festival de Gramado, e Animal Cordial (2018). Em 2019, interpretou ele mesmo no documentário Iran.

Na televisão, o ator começou a carreira em 2007 na minissérie A Pedra do Reino, mas depois só retornou em 2014, quando atuou na novela Meu Pedacinho de Chão. Depois, esteve em Amores Roubados (2014), Velho Chico (2016) e Amor de Mãe (2019), seu último folhetim antes de Pantanal.

Irandhir é casado desde 2013 com o escritor e professor Roberto Efrem Filho.

