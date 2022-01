Marion, interpretada por Vera Holtz, é a mãe de Olavo (Wagner Moura) e Ivan (Bruno Gagliasso). Ela guarda um segredo, que só é revelado na reta final da trama, e também sofre uma tentativa de assassinato. Afinal, quem tentou matar Marion na novela Paraíso Tropical?

Relembre quem tentou matar Marion na novela Paraíso Tropical

Em Paraíso Tropical, Marion recebe um mimo: um gin para fazer sua bebida favorita, Dry Martini. No cartão, o presente está assinado por Antenor. Sem desconfiar que se trata de uma armadilha, a personagem acredita que o empresário está tentando apaziguar a relação entre eles após a mãe de Olavo confrontá-lo sobre seu envolvimento com Taís (Alessandra Negrini).

No fim do dia, Marion resolve experimentar o gin que ganhou. Ela faz o drink, mas poucos minutos depois de ingerir a bebida, começa a passar mal e cai no chão. Por sorte, é socorrida a tempo por Cláudio (Jonathan Haagensen).

No decorrer da trama, é revelado que quem matou matar Marion foi seu próprio filho, Olavo. Isso porque o vilão queria evitar que em um dinheiro caísse nas mãos da matriarca.

Qual o segredo de Marion?

Marion é uma promoter decadente e fútil, que faz de tudo para recuperar o sucesso que um dia teve e manter seu status. Ela tem uma relação muito conturbada com Olavo e rejeita Ivan, seu filho caçula, mas isso por que ela esconde um grande segredo.

No decorrer da novela, é revelado o motivo para tamanha rejeição. Marion conta que Ivan é adotado. Ela revela que perdeu um filho, e para enganar seu marido, adotou o garoto ainda bebê sem saber que ele era filho de Antenor com uma empregada doméstica.

Ao descobrir o segredo sobre o passado de seu irmão mais novo, Olavo fica revoltado e decide se vingar do irmão, por pura inveja. No capítulo final, os dois atiram um no outro e ambos morrem.

Qual novela vai substituir Paraíso Tropical no Viva?

Paraíso Tropical está na reta final no canal Viva. A partir de 31 de janeiro, a novela será substituída por Alma Gêmea, na faixa das 15h, horário de Brasília.

Exibida pela primeira vez em 2005, o folhetim é um dos maiores sucessos da Globo no horário das 18h. A história de Walcyr Carrasco gira em torno do romance de Rafael (Eduardo Moscovis) e Luna (Liliana Castro), interrompido precocemente quando a moça é assassinada em um assalto armado por Cristina (Flávia Alessandra).

O espírito de Luna, porém, reencarna em Serena (Priscila Fantin), uma índia que nasce longe dali. O destino faz com que ela conheça Rafael e os dois se apaixonem.

Além de Alma Gêmea, o canal também passa a exibir O Beijo do Vampiro, a partir de fevereiro, no lugar de Sonho Meu.

Leia também: Jerônimo em Um Lugar ao Sol vai descobrir que é filho de Noca?