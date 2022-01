Jerônimo em Um Lugar ao Sol vai descobrir que é filho de Noca?

Jerônimo em Um Lugar ao Sol é filho de Noca (Marieta Severo), mas não tem contato com a mãe desde que era um bebê. Nos capítulos mais recentes da novela, o personagem de Thelmo Fernandes reencontrou Noca e a ajudou, no entanto, sem saber que ela é a mulher que o gerou.

Jerônimo descobre que Noca é sua mãe em Um Lugar ao Sol?

Tudo indica que Jerônimo vai descobrir que Noca é sua mãe, pois Sueli vai aconselhar que a personagem de Marieta Severo faça as pazes com o filho agora que eles se reencontraram. No entanto, ainda não foi revelado quando isso irá acontecer na novela de Lícia Manzo.

Nos resumos da novela, que mostram os acontecimentos de Um Lugar ao Sol até o dia 29 de janeiro, o nome de Jerônimo é citado apenas uma vez, somente no capítulo que foi ao ar no dia 20 de janeiro. Assim, espera-se que o personagem demore um pouco para retornar ao folhetim para a grande revelação.

Como Noca terá uma trama ao lado da filha bastarda de Jerônimo em Um Lugar ao Sol, sem saber que é na verdade avó da jovem, o momento em que a verdade virá a tona deve acontecer nos capítulos que vão ao ar entre fevereiro e março, época do desfecho do folhetim, antes disso já sabemos que não irá acontecer.

Mãe e filho se reencontraram no capítulo que foi exibido no dia 20, Noca retornou à sua cidade natal ao descobrir que sua mãe morreu. Ela conversou com Sueli, que insistiu que ela fosse com ela até a casa de Jerônimo. Noca não interagiu com o filho e apenas assistiu a cena de longe, mas a personagem passou mal e acabou sendo socorrida por Jerônimo, que não faz ideia que ela é sua verdadeira mãe.

Jerônimo a ajudou e a levou para sua casa própria em Um Lugar ao Sol. No local, a senhora viu fotos do filho ainda bebê e se lembrou de quando o perdeu. O menino foi arrancado de seus braços quando ainda era muito novo, a mulher foi abordada por alguns homens em um ônibus, eles roubaram a criança e foram embora.

Noca tem escondido o segredo de todos:

Filha de Jerônimo vai se aproximar de Noca

Thaiane é uma nova personagem na trama de Lícia Manzo. A jovem é filha de Jerônimo, que não a assumiu, por ser fruto de um caso dele. A personagem interpretada pela atriz Georgina Castro é revoltada com a situação e gostaria de ter proximidade com a família paterna.

Quando descobre que Noca é sua avó, Thaiane resolve se aproximar da mulher. Ela consegue o endereço do restaurante da personagem de Severo e viaja para o Rio de Janeiro. Lá ela conseguirá um emprego no restaurante, mas não revelará logo de cara que é filha de Jerônimo em Um Lugar ao Sol.

Quem é o ator Thelmo Fernandes, o Jerônimo de Um Lugar ao Sol?

Thelmo Fernandes tem 55 anos e é natural do Rio de Janeiro. O ator tem uma carreira de mais de duas décadas e soma trabalhos na televisão, cinema e teatro.

A primeira aparição de Thelmo nas telinhas foi no programa da TV Globo Você Decide, em 1995. Ele apareceu no episódio “Mulher do Chefão”. Depois disso, cerca de três anos depois, ele estreou no cinema no filme Fica Comigo, que contava com Antônio Fagundes e Lúcia Alves no elenco.

Após trabalhar em mais algumas produções, o ator que hoje vive Jerônimo em Um Lugar ao Sol esteve em Olga, famosa produção estrelada por Camila Morgado e Caco Ciocler sobre Orga Benário e Luís Carlos Prestes.

Depois de atuar em A Diarista em 2006, Thelmo conquistou espaço em uma novela pela primeira vez, Pé na Jaca (2006 – 2007), em que ele interpretou Betão.

Em 2007, ele atuou como Tonico em Paraíso Tropical, foi Barbosa na série Sob Nova Direção, esteve em Conceição: Autor bom é autor Morto e também atuou no sucesso nacional Tropa de Elite.

Nos anos seguintes, Thelmo também esteve em Cilada (2006 – 2007), Duas Caras (2008), Casos e Acasos (2008), Capitu (2008), Negócio da China (2009), A Grande Família (2009), A Mulher Invisível (2009), Por Toda Minha Vida (2009), Chico Xavier (2010), José do Egito (2013), Sob Pressão (2016 – 2021), Rock Story (2016 – 2017), O Mecanismo (2019), Filhos da Pátria (2019), entre outras produções. O papel mais recente dele é o Jerônimo de Um Lugar ao Sol.

Globo adiou final de Um Lugar ao Sol

O último capítulo da novela Um Lugar ao Sol vai ser exibido no dia 25 de março de 2022, sexta-feira, com direito a reprise no dia seguinte, sábado (26). Antes o final da novela ia ao ar no dia 11 de março, a mudança aconteceu por causa de complicações nos bastidores de Pantanal, a próxima novela das 21h.

O próximo folhetim da faixa de horário tem contabilizado casos de covid-19 durante as gravações da novela e por isso os atrasos na produção afetaram o calendário da emissora.

