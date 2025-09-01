Quem vai matar Odete Roitman em Vale Tudo?

Todo mundo sabe que Odete Roitman morreu na primeira versão de Vale Tudo, após Leila (Cássia Kiss), balear a ricaça. Na trama de 2025 de Manuela Dias, a vilã também deve ser morta, mas por outro personagem.

Celina vai matar Odete Roitman?

Celina, a irmã de Odete Roitman, passa a novela trocando farpas com a vilã, mas as coisas pioram quando a dona da TCA faz de tudo para se vingar de Raquel. A venda da Paladar e as inúmeras chantagens podem ser a justificativa para a madame cometer o crime.

Maria de Fátima

Maria de Fátima se deu mal após ser desmascarada. Levou um pé na bunda de Afonso, a mãe virou as costas e ficou sem aliados, entre eles César – que até então era seu fiel escudeiro e amante. Essa é a perda mais sentida pela filha de Raquel, já que Odete acabou conquistando o rapaz. A morte de Odete pode ser uma espécie de vingança por causa do boy.

Ana Clara vai matar Odete Roitman?

Além de esconder Leonardo, Ana Clara foi humilhada diversas vezes por Odete. A moça traçou um plano para desmascarar a dona da TCA e mostrar que o filho morto, na verdade, está vivo. Uma das possibilidades é que o embate entre as duas termine da pior forma possível.

Mario Sérgio vai matar Odete Roitman?

Diretor de Marketing da TCA, Mario Sérgio tentou se envolver com a patroa e até teve uma noite com Odete, mas acabou levando um pé. O rapaz não gostou de ter ficado para escanteio e se tornou um aliado de Maria de Fátima.

Na versão de 1988, Leila foi quem matou Odete Roitman. Naquela história, Maria de Fátima se tornou amante de Marco Aurélio, o que despertou a irá da personagem de Cassia Kiss. Em um momento de nervoso, Leila acredita que o marido está com a amante e ao fazer o flagra leva uma arma e atira.

Marco Aurélio fica em choque, pois quem levou o tirou foi Odete. Depois disso, o casal foge do Brasil. Como a novela de Manuela Dias está seguindo outro caminho, é quase remota a possibilidade de Leila cometer o crime.